Vajinal akıntıya dikkat!

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Vajinal akıntı bazen ihmal edilen ciddi hastalıkların habercisi olabilir!

Yazı: Yaprak Çetinkaya/Formsante



Vajinal akıntı her zaman bir hastalık belirtisi olmasa da bazen ihmal edilen bir akıntı ciddi hastalıkların ilerlemesine neden olabiliyor. Bu riskin önüne geçmek için akıntının bazı özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. İşte size ipuçları…



Üreme çağındaki bir kadının vajinası, hormonların etkisiyle nemli oluyor ve bu ortam vajinanın doğal florasını koruyor, enfeksiyon oluşumunu engelliyor. Cinsel ilişki sırasında uyarılmanın etkisi ile vajinadaki salgı bezleri de bir miktar salgıyı vajinaya bırakarak cinsel ilişkinin ağrısız olmasını sağlıyor. Ancak bu doğal ortam, bazen fizyolojik etkiler, bazen enfeksiyonlar, bazen de altta yatan daha ciddi hastalıklar nedeniyle değişikliğe uğruyor ve günlük yaşamda biz kadınlara sıkıntılı anlar yaşatıyor.



Adet öncesinde akıntı artabilir

Kadın doğum polikliniklerine başvuran hastaların şikayetlerinde birinci sırayı vajinal akıntıların aldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Alparslan Baksu, vajinal akıntı yakınmasında genellikle altta bir hastalık söz konusu iken, bazen de fizyolojik yani normal akıntıların da kadınların, hekimlere başvurmasına yol açtığını söylüyor. Doç. Dr. Baksu, “Adet döngüsünün belli dönemlerinde, şeffaf, kokusuz, herhangi bir yakınmaya yol açmayan akıntı doğaldır, bir hastalığa işaret etmez. Bu tür akıntılar hormonların etkisiyle oluşuyor ve kendiliğinden geçiyor. Bu durumda hekime başvurmaya gerek yoktur” diyor.



En ciddi belirti: Kötü koku

Vajinal akıntıda akla ilk enfeksiyon oluşturan mikroplar, daha sonra ise rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanallarının kanserleri geliyor. Akıntının rengi, kokusu ve yoğunluğu hastalığın nedeni hakkında yaklaşık bir bilgi verebiliyor. Akıntı ile birlikte kasık ağrısı ve ateş yüksekliğinin olması iç genital organlarda da enfeksiyon şüphesi uyandırıyor. Bu durumun derhal ciddi bir tedaviye başlanmasını gerektirdiğini belirten Doç. Dr. Alparslan Baksu, “Yine kanlı akıntının kötü kokulu olması rahim ağzı kanserini akla getirmeli çünkü kötü

koku, dokuların harabiyeti nedeniyle ortaya çıkıyor. Kanlı akıntı ile birlikte alt karın ağrısının olması kadın organ kanserlerini işaret edebiliyor ve derhal uzman doktora başvurulması

gerekiyor” diyor. Vajinal akıntının miktarı ise akıntının öneminde rol oynamıyor. Bazen tamamen normal bir akıntının miktarı fazla olup, kişiyi rahatsız edebiliyor.

