Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin cevaplıyor; Vertigo tedavisi mümkün mü?

Vertigo bir hastalık değil, semptomdur. Baş dönme hissi olarak da bilinmektedir. Hasta kendi etrafında subjektif bir dönme hissi olduğunu söylemektedir. Hastalığın durumuna göre değişmekle birlikte bu dönme hissi saniyeler de sürebilir, günler de sürebilmektedir. En sık karşılaşılan vertigo ise iyi huylu vertigodur. Bu vertigoda hastanın bir tarafa doğru başını çevirmesiyle kristaller harekete geçmekte ve baş dönmesi meydana gelmektedir. Bunla ilgili bazı manevralar vardır ve hastalığın tanısı koymaya yardımcı olur. Oynamış olan kristalleri yerine yerleştirmek için de birtakım manevralar yapılmaktadır. Hastanın takibinde kişinin duruma alışmasıyla ilgili egzersiz yapması gerekmektedir.

Bunlar da ilginizi çekebilir: