Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu cevaplıyor; Varis tedavi edilmezse ne olur?

Varis, toplardamarların genişlemesine verilen bir tabirdir. Toplardamarlar kanı kalbe doğru taşıdıkları için bacaklardan alınan kanı yukarı doğru çıkarırken yer çekimine ters bir hareket meydana gelir. Bu hareket sırasında toplardamar içerisindeki küçük kapakçıklar kapanarak kanı bir üst seviyeye çıkartarak taşıyor. Kapaklar bozulduğunda kaçak dediğimiz tıbbi olarak venöz yetmezlik adı verilen durum oluşuyor.

Buna bağlı olarak da bacaklarda kan birikiyor ve bacak şişmeye başlıyor. Kılcal toplardamarlar açılıyor, dışarıdan da görünür hale geliyor ve tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi edilmezse hastalıklı olan bacakta kalınlaşma meydana geliyor, ödem oluşuyor. İlerleyen dönemlerde bacaklarda ağrı oluşmakta ve bozulma diğer damarlara da geçebilmektedir. Önce küçük damarlarda ortaya çıkan durum sonrasında büyük damarlarda da görülebilir. Venöz ülser adı verilen yaralar ortaya çıkabilir. Bu duruma gelen varisler ameliyatla bile tedavi edilemeyebilir bu yüzden varislerin geç kalmadan tedavi edilmesi gerekir.

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