Vücudunuzu susuz bırakmayın!

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Uzmanlar sıcak havalarda en az 2 litre su içilmesi uyarısında bulunuyor.

Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Baturalp Abduşoğlu, son günlerde hava sıcaklarının artmasının etkisi ile acil servislere, vücudun susuz kalmasına bağlı halsizlik, ateş ve bilinç kaybı gibi nedenlerle başvuran hasta sayısının arttığını söyledi. Günde en az 2 litre su içilmesi uyarısında bulunan Dr. Abduşoğlu, vücudun aşırı derece susuz kalmasının kişinin ölümle sonuçlanabileceğine de dikkati çekti.



Sıcaklıkların yüksek olduğu yaz aylarında yetersiz sıvı alımı veya sıvı kaybına bağlı olarak kişilerde dehidratasyonun (vücudun susuz kalması) çok sık yaşandığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Baturalp Abduşoğlu, bu durumun özellikle yaşlılarda akciğer embolisi oluşumu gibi yüksek ölüm riskine varan sonuçlar doğurabildiğini söyledi.



Vücudun, yetersiz sıvı alımı ve aşırı terleme, ishal, aşırı idrar söktürücü ilaç kullanımı, şekerden zengin ve kafein içeren sıvılar alınması gibi nedenlere bağlı oluşan sıvı kaybı sebepleri ile susuz kaldığını ifade eden Dr. Abduşoğlu, "Su kaybının en sık belirtisi susuzluk hissi ve halsizliktir. Halsiz kalan kişi ruhsal yönden kendini kötü hisseder. Dehidratasyon, kayıpların oranına göre hafif veya ağır seyreder. Yüzde 2 oranında sıvı kaybı hafif dehidratasyonu gösterir. Bu oran arttıkça baş dönmesi yaşanır, tansiyon düşer, nabız artar, kas krampları oluşur, böbrek yetmezliği ortaya çıkar ve bilinç kaybı olabilir. Oran yüzde 15 olduğunda hayati tehlike başlar ve kayıp yüzde 20'ye ulaştığında ise ölümle sonlanabilir" dedi.



Hava sıcaklığının aşırı arttığı şu günlerde özellikle acil servislere dehidratasyona bağlı halsizlik, ateş, hatta bilinç kaybı gibi yakınmalarla gelen hasta sayısında artış olduğunu açıklayan Abduşoğlu, bunların büyük çoğunluğunun yeterli su tüketimi yapamayan yaşlı veya bakıma muhtaç hastalar olduğunu söyledi. (DHA)