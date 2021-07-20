Yaban mersini faydaları nelerdir? İşte 21 mucize etki

Yaban mersini (köpek üzümü) Avrupa ve Batı Asya kökenli patlıcangiller ailesinden, daha sonra Amerika, Avustralya, Malezya ve Endonezya'ya yayılan bir bitkidir. Yaban mersinin başka bir adı Ranti (Cava) bobose (Ternate) ve siyah köpek üzümü (Avrupa)’dır. Yaban mersini bitkisi 120 cm uzunluğa kadar büyüyebilir. Yaban mersini bitkileri, yaprakların yanı sıra odunsu olmayan ve tüylerle kaplı gövde özelliklerine sahiptir. Yaban mersini bitkisi yaprak uzunluğu 7 cm ve 5 cm genişliğe ulaşabilir. Yaban mersini meyvesi genellikle yaklaşık bir cm çapındadır. Peki, yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini nasıl tüketilmeli? Gelin bu mucizevi meyveye daha yakından bakalım...

YABAN MERSİNİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Yaban mersini meyvesi tane olarak küçük olmasına rağmen, yaban mersinin besin değeri yüksektir. Yaban mersini meyvesi yüksek oranda kalsiyum içerir ve glisemik endeksi de oldukça düşüktür. Yaban mersini içeriğindeki mineral ve vitaminler açısından sağlığa çok faydalıdır. Yaban mersinini ara öğün, sabah kahvaltısına eşlik edecek biçimde ya da tatlılarda kullanabilirsiniz.

YABAN MERSİNİ BESİN İÇERİĞİ, KALORİSİ VE VİTAMİNLER

100 Gram Yaban Mersinindeki besin değerleri:

Kalori 45 kal Protein 4,7 gram 0,5 gram yağ Karbonhidratlar 8.1 Kalsiyum 210 mg Fosfor 80 gram Demir 6,1 mg A Vitamini 1.900 SI B1 Vitamini 0,14 mg C vitamini 40 mg

YABAN MERSİNİ FAYDALARI

ANTİ KANSER OLARAK KULLANILIR

Kanser birçok insanın korktuğu bir hastalıktır. Bazen iyileşme çok uzun sürer. Yaban mersinin faydaları kanseri önleyebilen ve tedavi edebilen kanser önleyici özelliklere sahip olduğu için kanser önleyici olarak faydalı olabilir. Yaban mersini meyvesi kontrolsüz kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen solasonine, solasine, solamargine ve solanin bileşikleri içerir. Solasodin bileşikleri ağrıyı hafifletmek, ısıyı azaltmak, iltihap önleyici etkiye sahiptir. Solamargin ve solasonine bileşikleri antibakteriyel etkiye sahipken, solanin bileşikleri antimitoz olarak. Bu bileşikler meme kanseri, serviks, mide ve solunum yolu gibi kanser rahatsızlıklarının üstesinden gelebilir.

ANTİ BAKTERİYEL OLARAK KULLANILIR

Bazen vücudumuzun her türlü iltihaplanmaya karşı savunmasız olduğu inkâr edilemez. Ancak siz yaban mersini sevenleri olarak endişelenmenize gerek yok çünkü yaban mersini ayrıca iltihabı tedavi etmek için iyi anti bakteriyel özelliklere sahiptir. Çin'de bile yaban mersine böbrek iltihabını azaltmak için sıkça başvurulmuştur

AĞRI KESİCİ OLARAK KULLANILIR

Yaban mersini ayrıca ağrıları ve ağrıları azaltmak için de fayda sağlar. Meksika'da olduğu gibi, yaban mersini geleneksel bir baş dönmesi ilacı olarak kullanılmıştır.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ OLARAK KULLANILIR

Ateşiniz varsa ancak ateş düşürücü ilaç kullanmak istemiyorsanız, yaban mersini tüketebilirsiniz. Bunun nedeni, yaban mersinin ateş düşürme özelliğine sahip olmasıdır.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ VARDIR

İdrar yolu rahatsızlıkları yaş ve cinsiyet gözetmeksizin herkese bulaşabilen bir hastalıktır. Bu rahatsızlığı yaşıyorsanız, yaban mersinini taze sebzeler dışında geleneksel bir ilaç olarak kullanabilirsiniz. Bunun nedeni, yaban mersininin idrar yolunu rahatlatan idrar söktürücü özelliklere sahip olmasıdır.

Yaban mersini ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Bu idrar yolu enfeksiyonları çoğunlukla kadınları etkiler, çünkü kadın üre trası bakteriyel kontaminasyona daha duyarlıdır. Sıklıkla ortaya çıkan semptomlar, her zaman idrara çıkma isteği, mesane krampları ile ağrı ve idrar yaparken kaşıntı veya yanma hissetmektir.

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ OLARAK KULLANILIR

Sıklıkla yiyecek olarak kullanılsa da yaban mersininin Endonezya’da solunumu rahatlatmak, öksürüğü gidermek ve balgamı seyreltmek için de kullanılabileceği unutmayın.

HİPERTANSİYONU ÖNLER

Yüksek tansiyon riskiniz varsa yaban mersinini sıklıkla tüketebilirsiniz. Yaban mersinin hipertansiyon veya yüksek tansiyonu önlemek gibi faydaları da vardır.

KARACİĞER PERFORMANSINI İYİLEŞTİRİR

Yaban mersinin bir başka faydası da karaciğerin performansını artırarak vücuttaki toksinleri nötralize etmek ve uzaklaştırmak için faydalı olabilmesidir.

ANTİ MİKROP VE ANTİ BAKTERİYEL OLARAK KULLANILIR

Yaban mersini mikropları ve virüsleri öldürmek için de faydalı olabilir. Yaban mersini bakterilerin etkisi azaltma yoluyla gonore tedavisinde de kullanılabilir.

CİLT PROBLEMLERİNİ ONARIR

Cilt sağlığı açısından yaban mersini uçuk gibi bazı cilt hastalıklarını da tedavi edebilir. Yaban mersini kızamık ve su çiçeği hastalığının tedavisinde de yardımcıdır.

KUDUZ TEDAVİSİ

Hindistan'da yaban mersini özü, kuduz hastalığını tedavi etmek için ilaç olarak kullanılır.

BEL AĞRISINI RAHATLATIR

Yukarıdaki faydalardan bazılarına ek olarak, yaban mersini sırt ağrısı, sert, kas ve sert bel ve gut ağrılarını da gidermede de yardımcıdır. Romatizmal hastalarınız için yaban mersini ayrıca romatizma ve neden olduğu semptomları tedavi edebilir. Nijerya'da, belirli romatizma ataklarını azaltmak ve hatta gutu tedavi etmek için kullanılan geleneksel bir ilaç olarak yaban mersini kullanılmaktadır.

KAŞINTIYI ÖNLER

Yaban mersini ciltteki kaşıntıyı gidermek için de kullanılabilir.

GÖZ KURULUĞUNU ÖNLER

Yaban mersini her gün yeterli porsiyonlarda yenildiğinde göz kuruluğunun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Yaban mersinini düzenli olarak yerseniz kuru gözler daha sağlıklı hale gelir.

BÖBREKLERİ KORUR

Yaban mersini böbrek hasarını önlemek ve direnmek için yararlı bir sitopotatif olarak da faydalı olabilir. Ayrıca merkezi sinir sistemi, mide ve Anti-Neoplastik ajanlara bağlı Anti-Ülserojenik aktivite ile desteklenir.

PROTEİN İÇERİR

Protein içeriği sadece hayvanlardan elde edilmez. Ancak bitkiler ayrıca vücudunuz için iyi proteinler içerir. Yaban mersini meyvesi de bu besinlerden biridir. Hücre oluşumunun ve kaslarınızın daha büyük ve daha hızlı olmasına yardımcı olabilir.

KALBİ KORUR

Yaban mersini meyvesi kalp sağlığınız için çok iyidir. Koroner kalp hastalığında fayda sağlar ve kalp kapakçık bozuklukları genellikle atardamar kan damarlarının hasar görmesinden kaynaklanır.

OSTEOPOROZUN ÜSTESİNDEN GELMEK

Yaban mersini osteoporoz tedavisinde de yardımcıdır. Yaban mersini de kemiklerinizi güçlendirecektir. Kırılgan ve kireçli ya da yaygın olarak osteoporoz olarak adlandırılan hastalığa karşı yaban mersini savaş veren besinlerdendir.

DİŞLERİ GÜÇLENDİRİR

Güçlü dişlere sahip olmak istiyorsanız, vücut sağlığı için çok iyi olan bu yaban mersininin faydalarını ve etkinliğini denemekten zarar gelmez.

HEMOGLOBİNE FAYDASI

Yaban mersini sebzeleri gibi demir açısından zengin gıdalara ihtiyacımız var.

YARA İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR

Ciddi şekilde yaralandıysanız yaban mersini, yara iyileşme sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

YABAN MERSİNİ NASIL TÜKETİLİR?

Bitkisel bir ilaç olarak kullanılmak üzere yaban mersini şu şekillerde tüketilebilir:

Yöntem 1 – 10 Yaban mersini tanesini sebze suyuyla birleştirin.

Yöntem 2 – 800cc su (4 su bardağı) ile kaynatılan 20 gram kurutulmuş yaban mersini pişirme suyunun yarısı kalana kadar hazırlayın. Öğleden sonra ve sabah tüketim başına bir bardak porsiyon ile günde 2 kez kaynamış su için.

Yöntem 3 – Yaban mersinini sade biçimde meyve gibi düzenli olarak tüketebilirsiniz. Yaban mersininin sağlık yararları hakkında derlediğimiz bilgiler bu kadar. Ama unutmayın, makul seviyede tüketin. Yararlı olabilir ve sağlıklı kalın!