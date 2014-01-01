Yaz ishali nedir? Yaz ishalinden korunmak için nelere dikkat etmek gerekir, nasıl tedavi edilir? İşte uzmanından yaz ishaline ilişkin merak ettikleriniz...

Yaz dönemi, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle özellikle bakteriyel enfeksiyon ajanlarının besinlerde daha hızlı ve daha kolay üremesine zemin hazırlar. Bu durum özellikleyaz aylarında hem çocuklarda hem yetişkinlerde sıklıkla görülen yaz ishallerinin yaşanmasına neden olur.Yaz ishallerinin ihmal edildiğinde yaşamsal tehlikeye neden olabileceği belirten Özel Medline Eskişehir Hastanesi'nden Dahiliye uzmanı Dr. Aydın Ergün, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:"İshal, yılın her mevsimi olabilir. Ancak yazın yiyeceklerin daha çabuk bozulması, tatil yerlerinde hijyenik kuralların tam uygulanamaması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle daha sık görülür. Yaz ishali birkaç saat de, birkaç gün de sürebilir.Musluk suları ve menşei bilinmeyen sular tüketilmemelidir. İçeceklerin soğuması için kullanılan buzlar genellikle musluk suyundan yapılır. Bu nedenle içerisine buz konulmuşiçeceklerin de enfeksiyon kaynağı olabileceği unutulmamalı ve tercih edilmemelidir. Çiğ sebzelerle hazırlanmış salata ve meyvelerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Kabuğusoyulabilen gıdalar soyularak, soyulamayanlar ise iyice yıkanarak yenmelidir. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir. Gıdaların üreticiden tüketiciye gerekli soğukzincirinde ulaştırıldığından emin olunmalıdır. Tavuk, balık, süt, mayonez gibi gıdaların çok çabuk bozulduğu unutulmamalı ve güvenilmeyen yerlerden bu tür besinlerin tüketilmemesine özen gösterilmelidir.Sıvı ve tuz kaybının az olduğu, ishalin hastanın konforunu çok bozmadığı durumlarda, hastaneye yatırılmadan genellikle sadece uygun bir diyetle hasta ayaktan tedavi edilir. Aşırı su ve tuz kaybı, ağır dizanteri halleri, kolera şüphesi olan durumlarda hasta mutlaka hastaneye yatırılmalıdır. Bu gibi durumlarda hastaya öncelikle kaybedilen su ve tuzun yerine konmasıamacıyla serum verilir, daha sonra uygun ilaçlara başlanır."(DHA)