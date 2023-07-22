Yüksek su içeriği sayesinde neme doyuran 9 meyve

Hidrasyon dünyadaki en heyecan verici konu veya eğlenceli alışkanlık olmayabilir, ancak kesinlikle önemlidir ve yalnızca yazın havalar ısındığında daha da önem kazanır. Vücudumuzun en az yüzde 60'ı , hücrelerimizin birbirleriyle iletişim kurmak, oksijeni daha etkili bir şekilde iletmek ve besinleri emmek için kullandığı sudan oluşur. Su ayrıca eklemleri yağlamak, vücuttan toksinleri atmak, sıcaklığı düzenlemek ve omurgayı, cildi, gözleri ve burnu korumak için de çalışır. Hatta sindirimin yanı sıra böbrek, karaciğer ve bağırsak sağlığını da destekler.

Gün boyunca terleme, tuvalete gitme ve hatta nefes alma gibi normal vücut fonksiyonları doğal olarak su kaybına neden olur. Nihayetinde, uygun hidrasyon , her gün kaybettiğinizden daha fazla sıvı tüketmek anlamına gelir . Ama sadece içtiğiniz suyun değil, yediğiniz yemeğin de genel hidrasyon seviyelerinize katkıda bulunduğunu ve dehidrasyonu önlemeye yardımcı olduğunu biliyor muydunuz ?

Hidrasyon, çeşitli sağlıklı, yüksek su içerikli meyve ve sebzeler sayesinde sıkıcı bir bardak sudan çok daha çekici görünebilir. Sağlıklı bir hidrasyon artışı için en çok susuzluğu gideren meyveler ve bunların sağlığınız için neden önemli olduğu hakkında her şeyi öğrenin...

Yüksek Su İçeriğine Sahip Neme Doyuran Meyveler

En yüksek su içeren meyvelerin bir fincan porsiyonu sekiz ons suya eşdeğer olabilir. Lezzetli bir şekilde sıvı alımı yolunda size yardımcı olacak meyveler...

1. Karpuz

Bağışıklığı güçlendiren C vitamini ve bitki bileşikleri ile yüklü olmanın ötesinde, canlandırıcı pembe karpuz, yüzde 91'e kadar su içeren, genellikle en fazla su tutan meyvelerden biri olarak kabul edilir. Sıcak bir günde bir dilim karpuzun tadını çıkarmak gibisi yokken, bu yazın en sevilen yemek yemenin yeni bir yolunu arıyorsanız, lezzetli salatalarda ve diğer beklenmedik yemeklerde mükemmel bir şekilde eşleşir ( nane ve beyaz peynir onu özellikle iyi tamamlar ).

2. Çilek

Hemen hemen her meyve türü, belirgin kabukları ve tohumları sayesinde size yüksek miktarda lif sunacaktır. Ayrıca günlük hidrasyon hedeflerinde de size yardımcı olurlar. Çilek, yüzde 91'e varan su içeriğiyle en çok su içen meyvedir ve onu yüzde 88 ile böğürtlen takip eder. Ahududu da yüzde 86 su ile listede ilk sıralarda yer alır., yaban mersini de yüzde 84 su içerir. Kızılcıklar da, bol miktarda su içerirler.

3. Turunçgiller, Özellikle Greyfurt ve Portakal

Narenciye meyvelerinin genellikle suyunun sık sık sıkılması tesadüf değildir. Greyfurt, yüzde 91'e varan toplam su içeriğine sahip yüksek sulu bir narenciyedir ve portakallar yüzde 87 su içerir. Bu asitli seçimler aslında kışın mevsimsel olsa da, onları sabah yulaf ezmenizin yanında, parlak bir öğleden sonra atıştırmalığı olarak veya en sevdiğiniz salata veya tatlıda yıldız olarak tadını çıkarmak için tüm yıl boyunca markette bulmak olağan bir durumdur.

4. Kavun

Kavun karpuzun aslında yüzde 90nı sudur! Birçok meyve salatasında başrol oynamanın ötesinde kavun, roka ve mozarella peyniri gibi lezzetli malzemelerle güzel bir şekilde eşleşir.

5. Şeftali ve Nektarin Gibi Çekirdekli Meyveler

Sert çekirdekli meyveler, hidrasyonu artırma söz konusu olduğunda, meyvelere paralarının karşılığını verir. Şeftali yüzde 89'a kadar su içerirken, nektarin yüzde 88 ile çok geride değil. Erikler yüzde 87 su içerirken, kayısılar ise yüzde 86 su içerir. Karpuza benzer şekilde, bu yaz meyveleri de olgunlaştıklarında çok sulu olduklarından genellikle bir peçete gerektirir.

6. Ananas

Yüzde 86'ya varan toplam su içeriği ile ananaslar listede bir yeri hak ediyor. Ananas , nemlendirme kapasitesinin ötesinde, C vitamini ile yüklüdür ve bir fincanı günlük ihtiyaçlarınızın yüzde 100'ünden fazlasını sunarak sağlıklı bir bağışıklık sistemini korumanıza yardımcı olur. Ananas , proteinin sindirimine ve emilmesine yardımcı olan bir enzim olan bromelain ile dolu olması bakımından da benzersiz bir şekilde sağlıklıdır. Ancak bu enzimin faydaları burada bitmiyor çünkü ağrıyı, şişliği ve vücuttaki iltihabı azaltmaya da yardımcı olabilir.

7. Armut

Mütevazi armut hakkında aslında sevilecek çok şey var. Armutlar, lif, C vitamini, folat, bakır ve potasyum içerirler. Bu besinler vücudumuzun en iyi şekilde sindirilmesine, onarılmasına ve gelişmesine yardımcı olur. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu el meyveleri aynı zamanda süper büyük su kaynaklarıdır.

8. Elma

"Günde bir elma" özdeyişinin bu meyvenin vitaminlerine, minerallerine ve liflerine değil, mükemmel su içeriğine atıfta bulunması oldukça olasıdır. Yüzde 86 su ile elmalar son derece canlandırıcı ve tatmin edicidir. Fındık ezmesine batırılmış, yoğurtlu parfelere karıştırılmış, keskin peynirlerle eşleştirilmiş veya üzerine tarçın serpilmiş olsun, elmanın tadını öğünlerde veya aralarında çıkarmanın pek çok yolu vardır.

9. Mango

Bu tropikal meyve, yüzde 83'lük yüksek su içeriğiyle günlük sıvı hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak. Diğer birçok nemlendirici meyve gibi, mangolar da bağışıklık, göz ve beyin sağlığını destekleyen A vitamini ve B6 vitaminlerinin yanı sıra C vitamini bakımından da yüksektir.