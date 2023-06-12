6 maddede böğürtlenin bilmediğiniz faydaları

Böğürtlen, ilkbahar -yaz aylarında hemen hemen her yerde marketlerde ve pazarlarında ortaya çıkan muhteşem meyvelerden birisi. Yaban mersini ve çileğin sağlığa faydalarının muhtemelen farkındasınız ama böğürtlenin faydaları hakkında daha az bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu yazıda, iki diyetisyen bu süper yiyeceği diyetinize dahil etmenize yardımcı olacak bilgiler veriyor.

Böğürtlenin Sağlığa Faydaları

C vitamini içerir

New York'ta kayıtlı bir diyetisyen ve BZ Nutrition'ın kurucusu Brigitte Zeitlin, "Böğürtlen, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve cildinizin dolgun ve taze görünmesini sağlamaya yardımcı olan C vitamini ile yüklüdür " diyor . " Kemiklerinizi güçlü ve sağlıklı tutmaya çalışan manganez açısından da zengindirler ."

Antioksidan bakımından zengindir

Böğürtlen de dahil olmak üzere bazı meyveler, serbest radikallerle savaşan antioksidanlar bakımından yüksektir . Böğürtlen, özellikle antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahip antosiyaninler içerir. Göz ve beyin sağlığı ile bağlantılıdırlar. Ayrıca serbest radikal hasarına karşı koruma yetenekleri nedeniyle diyabet ve kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlarlar.

Lif içerir ve uzun süre tokluk sağlar

Başka bir diyetisyen ve Connecticut, Stamford'da Amy ile Plant Based'in sahibi olan RDN'den Amy Gorin, böğürtlenlerin lif bakımından da yüksek olduğunu ve bu da daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olduğunu söylüyor. Böğürtlenin lif içeriği de çok önemlidir çünkü araştırmalar, yeterince lif almamanın kalp hastalığına yakalanma şansınızı artırabileceğini göstermiştir.

Kolesterolü kontrol altına alır

Gorin, "Böğürtlen yemek, LDL veya 'kötü' kolesterol seviyelerinize yardımcı olabilir" diyor. "Scientific Reports'ta yayınlanan bir çalışmaya göre , düzenli olarak böğürtlen yiyen insanlar, düzenli olarak böğürtlen yemeyen insanlara göre daha düşük LDL kolesterol seviyelerine sahiptir."

K vitamini içerir

Böğürtlen ayrıca kanın pıhtılaşmasına ve kemik metabolizmasına yardımcı olabilecek K vitamini açısından da zengindir. K vitamini eksikliği ağır adet kanamasına neden olabilir. Kan sulandırıcı kullanıyorsanız, onun yerine böğürtlenden yeterince yemeniz harika bir seçenektir.

Diş ve Beyin Sağlığına İyi Gelir

Ek olarak, bir çalışma düzenli böğürtlen tüketiminin iyi diş sağlığına katkıda bulunabileceğini, bir diğeri ise beyin sağlığına yardımcı olabileceğini ve yaşlanmaya bağlı hafıza kaybını önleyebileceğini gösterdi.

Böğürtleni aşırıya kaçma konusunda çok endişelenmenize gerek olmasa da, yüksek lif içeriği nedeniyle çok fazla yerseniz mide rahatsızlığı yaşayabilirsiniz. Hassas bir mideniz varsa, küçük bir avuç böğürtlen yemeniz daha iyi olur. Ve çok koyu renkli oldukları için, böğürtlen de pancar gibi çok miktarda tüketilirse idrarınızda renk değişiklikleri görmenize neden olabilir. Bu aynı zamanda endişe edilecek bir durum değildir, bu yüzden böyle bir şey olursa paniğe kapılmayın.