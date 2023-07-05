Günde 10 dakika egzersiz yapmanın faydaları

Journal of the American Medical Association'da yer alan bir araştırmaya göre, günde 10 dakika egzersiz yapmak, 40 yaş üstü yetişkinlerde ölüm oranını yüzde 6,9 ​​oranında azaltabiliyor.

Çalışılan egzersiz seviyesi, orta ila şiddetli fiziksel aktiviteleri ifade eden MVPA olarak bilinir. MVPA, maksimum kalp atış hızınızın en az yüzde 64'üne ulaştığınızda elde edilir. Maksimum kalp atış hızınızı tahmin etmek için 220'den yaşınızı çıkarın. Araştırmacılar şunları kaydetti: "Bildiğimiz kadarıyla bu, ABD'li yetişkinler arasında ivmeölçer tabanlı ölçümler kullanarak fiziksel aktivite yoluyla önlenebilir ölümlerin sayısını tahmin eden ilk çalışmadır.

DAHA GÜÇLÜ EGZERSİZİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Güçlü fiziksel aktivite, aynı zamanda yüksek sağlık değerine sahip bir egzersiz türüdür. Güçlü fiziksel aktiviteye ulaşmak için maksimum kalp atış hızınızın yüzde 76'sına ulaşmalısınız. Bu kalp atış hızına ulaşmak daha fazla çaba gerektirse de, daha kısa egzersiz süresi içinde faydalar görülür. Bu, Sydney Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından yürütülen bir çalışmada gösterilmiştir.

Araştırmaya göre, günde 5 dakika kadar kısa bir şiddetli egzersiz, ölüm ve hastalık oranlarında yüzde 26 ila 40'lık bir azalma ile ilişkilendirildi. Günlük güçlü fiziksel aktivitenin süresi uzadıkça sağlık yararları da artar.

6 MET (metabolik eşdeğer) veya daha fazla yoğunlukta fiziksel aktivite olarak tanımlanan Şiddetli Fiziksel Aktivite (VPA), kardiyo-solunum kondisyonunu önemli ölçüde artırabilir ve önerilen fiziksel aktivite düzeyine ulaşmak için zaman kazandıran bir yoldur. Tempolu yürüyüş, bisiklete binme, futbol ve hatta ağır nesneleri kaldırma ve merdiven çıkma dahil olmak üzere güçlü fiziksel aktivite olarak kabul edilen birçok spor vardır.

EGZERSİZE BAŞLAMAK İÇİN HARİKA İPUÇLARI

Her gün egzersiz yapmak için 10 dakika harcamak sandığınızdan çok daha kolay. Size uygun egzersiz biçiminde çalışmak için en sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir çalma listesi oluşturun. Çalma listesi bittiğinde, egzersizinizi de bitirdiniz demektir.

Egzersizin etkili olması için zor olması gerekmez. Yaşam tarzımızda yapacağımız küçük bir değişiklik büyük bir fark yaratabilir. En sevdiğiniz programı izlerken yapabileceğiniz bir egzersiz bile bulabilirsiniz. Marketten en uzak bir yere park etmek ve kapıya hızlı yürümek gibi basit bir şey bile fayda sağlayacaktır.