Doğum çantasında neler olmalı? Detaylı hastane çantası listesi

Seda Özcan 10 Haziran 2022

DOĞUM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Anne adayları için oldukça yararlı olabilecek bir doğum çantası listesi ve doğum çantası hazırlama rehberi ile karşınızdayız... Öncelikle hastanede kaç gün kalacağınıza göre plan yapmalısınız, doğum şekline göre hastanede kalış süresi değişebileceğinden, eğer sezeryan doğum planlamıyorsanız ve normal doğuma göre (2 gün) çanta hazırlıyorsanız, eşinize mutlaka eşyaların yedeklerinin yerini göstermenizde fayda var!

Genellikle hastanede kaldığınız süre boyunca bebeğinizin kıyafetlerini bebek odası verir, yine de doğum yapacağınız hastanenin bebek odası ile bu durumu konuşmak size koyacağınız kıyafet adetini belirlemekte yarar sağlayacaktır.

DOĞUM ÇANTASI NE ZAMAN HAZIRLANMALI?

Peki, doğum çantası ne zaman hazırlanmalı? Olası acil durumlar ve erken doğum için, doğum çantanızı ortalama 30-32 hafta civarındayken hazırlamanızı öneriyorum.

BEBEĞİNİZ İÇİN DOĞUM ÇANTASINA KOYMANIZ GEREKENLER

3-4 adet body (mevsime göre kısa ya da uzun kollu oluşuna karar verebilirsiniz)

3-4 adet tulum

3-4 adet eldiven, şapka, patik

1-2 adet penye battaniye

Bebek bezi (hastaneler genellikle kendileri verirler ancak yine de her ihtimale karşı 10 adet yanınızda bulunması sizi olası bir telaştan kurtarır.)

Yeni doğan bebeğinize uygun ıslak mendil, ya da bebek temizleme mendilleri

Ağız bezleri

Hastane çıkış takımları

Eğer kış aylarında isek, bir adet battaniye

Bebeğinizi araç içinde güvenle taşımak için otomobil koltuğunuzda mutlaka sizinle hastaneye gelmeli.

Emzik biberon gibi malzemeleri çantanıza koymanıza gerek yoktur. Eğer Hastanede ihtiyaç olursa, hastane içinden temin edebilirsiniz. Eğer riske atmak istemez iseniz bir tane steril edilmiş biberon yeterli olacaktır. Emzik götürmenizi önermeyiz. ( ilk 1-2 haftalık süreçte emzirme tam olarak yerleşene kadar önermiyoruz**) bkz. Emzik kullanımı hakkında bilinmesi gerekenler. ((günlük ihtiyaca göre düzenlenmiştir)



ANNE İÇİN DOĞUM ÇANTASINA KOYMANIZ GEREKENLER

En az 3 tane gecelik ( pijama takımı tercih etmenizi önermem çünkü kanamanız olacağı için alt kısmı çabucak lekelenebilir. Gecelik kullanırsanız gerekli durumlarda yukarı kolayca çekebilirsiniz)

Doğum sonrası hormonlar sebebiyle çok terleyebilirsiniz, bunun için geceliğinizi sıklıkla değiştirmek isteyeceksiniz, önden açık veya askılı çabuk kuruyan gecelikler sizi daha rahat ettirecektir.

1-2 tane şal (omuzlarınıza örtmek için, boynunuzu örtmek için ihtiyacınız olabilir)

1-2 tane sabahlık ( hastane içindeki yürüyüşlerinizde ihtiyacınız olabilir)

1-2 çift çorap

1-2 adet Giyimi rahat terlik

2 adet kapaklı-üstten açılır emzirme sütyeni

Bolca büyük külot, ilk günler için kullan-at olanlardan alabilirsiniz

Kişisel bakım malzemeleriniz (diş fırçası, tarak vb. seyahate gidiyormuşsunuz gibi düşünerek eklemek istediklerinizi ekleyebilirsiniz.)

Şampuan, sabun havlu gibi malzemeleri genellikle hastaneden veriyorlar ancak onları kullanmak istemezseniz, yanınızda bulundurabilirsiniz.

Göğüs pedi, hijyenik kadın pedi, doktorunuzun önerdiği göğüs ucu kremleri

Süt toplama torbaları (süt sağma makinesi hastane tipi mutlaka hastanede bulunacaktır, bebek odasıyla önceden bu konuyu görüşüp süt sağma makinesi için karar verebilirsiniz)

Dudaklarınız doğum sonrası kuruyabilir bir adet nemlendirici

Meme reddine sebep olmaması için deodorantınızı mutlaka kokusuz olarak temin edin.

Eve dönüş yolunda giyebilmek için rahat kıyafetler, yolda emzirme ihtimaliz olabileceğini unutmayın! (günlük ihtiyaca göre düzenlenmiştir)



Hastanede 3 gün kalacağınızı düşünerek (sezeryan için) en az 3 günlük eşya koymanızı öneririm.

HASTANEDE DİĞER İHTİYACINIZ OLABİLECEKLER

Refakatçinizi unutmayın! Baba içinde minik bir çanta hazırlamalısınız.

Hastanede bozuk paraya çok ihtiyacınız olacaktır. (Kahve ve atıştırmalık makineleri için)

Makyaj malzemeleriniz (ailenizin yeni üyesini kutlamak için sevdikleriniz ve yakınlarınız sizi ziyaret edecekse, kendinizi iyi hissetmek için makyaj yapmak isteyebilirsiniz!)

Kişisel evraklarınız, kimlik, sigorta kartınız, geçmiş tetkikleriniz vb.



Bebeğinizin kıyafetlerini çantaya koymadan önce mutlaka uygun programda yıkamalı, ütülemelisiniz, gerekli malzemeleri uygun koşullarda steril ettikten sonra çantaya koymalısınız. Ek olarak anne ve bebek için çantaları ayrı ayrı hazırlamanızı öneririm, ihtiyaç durumunda eşyaları bulmak daha kolay olacaktır..

Bebeğinizle kavuşacağınız günün keyifle gelmesi dileğiyle...

Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

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