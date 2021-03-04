Bugün HPV Farkındalık Günü: Peki HPV nedir?

4 Mart HPV Farkındalık ve Bilinçlendirme Günü olarak kutlanıyor. HPV ya da diğer adı ile Human papilloma virus enfeksiyonu cinsel yol ile bulaşan bir hastalık. Görülme sıklığı giderek artan HPV virüsü hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? HPV nedir, nasıl bulaşır ve nasıl önlenir? tüm bu soruların yanıtlarını Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Naki anlattı...

HPV’den korunmak mümkün mü?

HPV, genellikle rahim ağzı kanserine veya siğillere neden olan viral bir enfeksiyondur. 100'den fazla papilloma virüsü (HPV) çeşidi vardır. Bazı HPV enfeksiyonu türleri siğillere neden olurken, diğer türleri farklı kanser türlerine neden olabilir. Çoğu HPV virüsü kansere yol açmaz ve tedavi olmaksızın geçer. Bazı HPV türleri genital siğillere veya rahim ağzı kanserine neden olabilir. Orofaringeal (ağız, gırtlak) kanserler, anüs, penis, vajina, vulva kanserleri de dahil olmak üzere diğer kanser türleri de HPV virüsüyle ilişkilendirilmiştir. Bu virüsler genellikle cinsel yolla veya diğer ciltten cilde temas yoluyla bulaşır. Hem erkekleri hem de kadınları etkiler.

Nasıl önlenebilir?

Genital siğiller ve diğer HPV ile ilişkili genital lezyonların gelişme riskini azaltmak için cinsel ilişki esnasında koruyucu önlemlerin alınması, tek eşlilik ve HPV aşısı uygulanabilir. Düzenli rahim ağzı kanseri taraması (PAP smear ve HPV testleri) ve takibi çoğu rahim ağzı kanseri olgusunu önleyebilir. PAP smear testi rahim ağzındaki hücre değişikliklerini kansere dönüşmeden önce tespit edebilir. HPV testi, bu hücre değişikliklerine neden olabilecek virüsü tarar. Tarama, rahim ağzı kanserlerinin hepsini olmasa da çoğunu tedavi edilebilir erken bir aşamada tespit edebilir.

Rahim ağzı kanseriyle mücadelede HPV aşısı oldukça etkili bir yöntemdir. Dünya çapındaki tüm uzmanlar 11-12 yaşındaki hem kız hem de erkek çocuklara yapılmasını öneriyor.

HPV aşısı neden önemlidir?

Genital HPV, cinsel aktivite sırasında doğrudan cilt teması yoluyla bir kişiden diğerine geçen yaygın bir virüstür. HPV enfeksiyonu en çok ergenlik çağının sonlarında ve 20'li yaşların başındaki insanlarda görülür. Erkeklerin ve kadınların genital bölgelerini enfekte edebilen yaklaşık 40 HPV türü vardır. Çoğu HPV türü hiçbir belirti vermez ve kendiliğinden geçer. Ancak bazı türler kadınlarda rahim ağzı kanserine ve anüs, penis, vajina, vulva ve orofarenks kanserlerine neden olabilir. Diğer HPV türleri, erkeklerin ve kadınların genital bölgelerinde genital siğil adı verilen siğillere neden olabilir.

HPV’nin yol açtığı dış genital siğiller sıklıkla kabarıklıklar olarak hissedilebilse de bazıları çok küçük olup fark edilmeyebilir. Belirtiler hafif kaşıntı, nadiren acı, yanma ve batma hissi, cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama, adetler arasında düzensiz kanama, inatçı anormal akıntı olarak kendini gösterebilir. Tanı için jinekolojik muayene ve smear testi çok önemlidir.

Genital siğiller hayati risk taşımaz, ancak duygusal strese neden olabilirler. Her yıl binlerce kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor ve birçoğu bu hastalıktan hayatını kaybedebiliyor. Kadınlar HPV'ye maruz kalmadan önce aşı olmalıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

HPV’ye yakalanmak kanser olunduğu anlamına gelmez. Bu enfeksiyonu geçirenlerin %90'ında, virüs 1-2 yıl içerisinde vücuttan atılabilir. HPV enfeksiyonunun vücuttan atılmasında en önemli faktör, vücudun bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi bozuk kişilerde HPV enfeksiyonunun kanserojen etkisi daha fazladır. Sigara, çok eşlilik, vitamin eksikliği, bağışıklık problemleri, klamidya enfeksiyonu gibi durumlar hastalığın hızlı ilerlemesine ve kansere dönüşmesine neden olabilmektedir.

Rahim ağzı kanserine erken dönemde tanı konulduğu takdirde, rahmin tamamının alınmasına gerek kalmadan, rahim ağzının üst kısmının tıraşlanmasıyla tedavi edilebilir. Genital siğiller yakılarak veya dondurularak tedavi edildikten sonra tekrar edebilir. Bu nedenle tanı ve tedavi süreci için birkaç ay süre gerekli olabilir.

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