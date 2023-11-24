İnmemiş testis düzelir mi? İnmemiş testisi olanlar çocuk sahibi olabilir mi?

Belirtisi olmayan inmemiş testisin erken tanı alması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Peki, inmemiş testis neden olur? İnmemiş testis problemi olanlar çocuk sahibi olabilir mi? İnmemiş testis düzelir mi? İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Uğur Aferin inmemiş testis hakkında bilinmesi gereken detayları anlattı.

İNMEMİŞ TESTİS NEDEN OLUR?

İnmemiş testis, testislerin doğumdan sonra skrotum denilen kesenin içerisine inmemesi durumudur. İnmemiş testisin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun neden olduğu düşünülmektedir. Testisin inişinde testosteron ve testosteron salınımını sağlayan hormonlar rol oynar. Bu hormonların üretilmesini veya duyuların alınmasını sağlayan yapılar olan reseptörlere bağlanmasını bozan bazı genetik mutasyonlar saptanmıştır. Bu mutasyonların genetik olarak diğer aile bireylerine geçebilmesi nedeni ile ailesinde inmemiş testis öyküsü olan bir erkek çocukta görülme sıklığı artmaktadır. Bunun dışında bazı çevresel faktörler de inmemiş testis sebebi olabilmektedir. Bunlar içerisinde gebeyken sigara içmek, kimyasal maddelere maruz kalmak, hava kirliliği, prematüre olarak bilinen erken doğum ve çocuğun doğum kilosunun normalin altında olması sayılabilir.

HANGİ BELİRTİLER SAYESİNDE FARK EDİLİR?

İnmemiş testis bebeklerde sıklıkla bir şikâyete sebep olmaz. En önemli belirtisi, aile veya hekim tarafından skrotum denilen kese içerisinde bir veya her iki testisin görülememesi ve muayenede hissedilememesidir. Genellikle ağrısızdır. Bu nedenle doğum sonrası rutin kontroller aksatılmamalıdır.

İNMEMİŞ TESTİS DÜZELİR Mİ?

Doğum sonrası fark edilen inmemiş testisin birkaç ay içerisinde olması gereken yere, kese içerisine inmesi mümkündür. Bu nedenle yaklaşık 1 yaş civarına kadar bu bebekler takip edilmelidir. Bu süre içerisinde testis olması gereken yere inmez ise tedavi olarak ameliyat ile testis yerine indirilip tespit edilir.

YAŞ İLERLEDİKÇE TEDAVİ ŞANSI AZALIR MI?

Testisler, sperm ve testosteron üretiminden sorumludur. Düzgün bir şekilde gelişebilmek için skrotum denilen kese içinde olmalıdır. Güncel çalışmalar inmemiş testis tedavisinin 1 yaş civarında yapılmasının oluşabilecek istenmeyen etkileri en aza indirdiğini göstermektedir. Bu nedenle sıklıkla bebeğin yaşını doldurması beklenir ve 18 aydan önce ameliyat ile tedavi gerçekleştirilir. Bu yaştan sonra da inmemiş testis ameliyatı yapılabilir ve testisin gelişimi sağlanabilir. Ancak ne kadar erken tedavi edilir ise testis gelişimi o kadar iyi sağlanmış olur. Yaş ilerledikçe tedavinin başarı şansı azalmakta ve istenmeyen etkilerin oluşumunda gelişme riski artmaktadır.

İNMEMİŞ TESTİS İLE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Hastalar, inmemiş testis nedeni ile uzun dönemde bazı istenmeyen etkiler ile karşılaşabilir. Bunların başında çocuk sahibi olamama durumu olarak bilinen infertilite gelmektedir. Testisin normal gelişimini sağlayabilmesi için skrotum denilen kese içerisinde olması gerekir. Testis kesenin dışında ne kadar uzun zaman geçirirse çocuk sahibi olamama riski de o kadar artmaktadır. Bu nedenle en uygun zamanda tedavisini yapmak gerekmektedir.

RİSKLERİ NELERDİR?

İnmemiş testis hikâyesi olan kişilerde testis kanseri riski de artmaktadır. Yine bu durum için de riski en aza indirebilmek amacı ile testisi en uygun zamanda kese içerisine indirmek gerekir. Bir diğer problem de inmemiş testis varlığında testis torsiyonu denilen testisin kendi etrafında dönmesi riskidir. İnmemiş testis durumunda bu durum daha sık görülür. Testis kendi etrafında döner ve beslenmeyi sağlayan damarlardan kan akımının kesilmesi ile sonuçlanır. Acil ve önemli bir durumdur. Oldukça ağrılıdır ve testisi kaybetme riski vardır. Eğer ki inmemiş testis uygun zamanda tedavi edilmez ise tüm bu istenmeyen etkilerin riski artmaktadır. Ameliyat için en uygun zaman 1 yaş civarı mümkünse 18 aydan öncedir. Bu riskleri sıfırlamaz, ancak en aza indirmektedir. İnmemiş testis öyküsü olan hastaların çoğunluğu uygun şekilde tedavi edilmişlerse çocuk sahibi olabilmektedir. Tedavi ne kadar gecikir ise çocuk sahibi olamama durumu ve diğer istenmeyen etkilerin riski artmaktadır.