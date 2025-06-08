Kaliteli bir uyku için bilim destekli yöntemler

Modern yaşamın hızlı temposu, stres ve bitmek bilmeyen sorumluluklar, çoğumuzun kaliteli bir uyku çekmesine engel olabiliyor. Ancak uyku, sadece bir dinlenme hali değil, bedenimizin ve zihnimizin yenilendiği, hormonlarımızın dengelendiği, hafızamızın güçlendiği hayati bir süreçtir. Kaliteli uyku, güzelliğimizden enerjimize, ruh halimizden genel sağlığımıza kadar her şeyi doğrudan etkiler...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Derin ve dinlendirici bir uykuya nasıl kavuşabiliriz? Bilim, bu konuda bize ışık tutuyor ve kanıtlanmış yöntemlerle uyku düzenimizi iyileştirmemize yardımcı oluyor. İşte  sağlık otoritelerinin de üzerinde durduğu, bilim destekli ipuçları...

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Gündüz bol ışığa maruz kalın

Gündüzleri bolca doğal ışık almak, vücudunuzun biyolojik saatini (sirkadiyen ritmi) düzenlemenin en etkili yollarından biridir. Güneş ışığı veya parlak yapay ışık, uyanıklığı artırır ve gece uykunuzu güçlendirir. Sabahları ilk iş perdenizi açın, dışarıda kısa bir yürüyüş yapın.

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Akşamları mavi ışık maruziyetini azaltın

Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve TV'ler gibi dijital cihazlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonu melatoninin üretimini baskılar. Yatmadan 2-3 saat önce ekran kullanımını bırakmaya çalışın. Mavi ışık filtreli gözlükler kullanmak veya cihazlarınızın gece modunu açmak da yardımcı olabilir.

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Akşam geç saatlerde kafein tüketmeyin

Kafein bir uyarıcıdır ve vücutta 6-8 saat boyunca kalabilir. Akşamüstü veya akşam saatlerinde kahve, çay, enerji içeceği gibi kafeinli ürünler tüketmek, uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Öğleden sonra 2'den sonra kafeinden kaçınmak en iyisidir.