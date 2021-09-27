Kanserle mücadele eden oyuncu Boğaç Aksoy yaşadıklarını anlattı

Oyuncu Boğaç Aksoy, eski bir futbolcu. Aynı zamanda Best Model finalistlerinden. 6 aydır kanserle mücadele eden Aksoy, ekranlara yeniden döneceği günleri bekliyor. Lenfoma tedavisinin son aşamalarında, üç hafta daha hastanede yatması gerekiyor ama artık daha umutlu. Aksoy, Sonat Bahar'a verdiği röportajın bir bölümünde yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

Lenfoma teşhisi konduğu günü anlatır mısınız?

O gün kabullenmesi zor bir cümle duydum. "Kansersin" dediler. Kabullenmeye başladıkça içimdeki savaşçı ortaya çıktı. Sonrasında "Bunu atlatacağım, gelip geçecek gözüyle bakmaya başladım. Ama haberi aldığım gün çok zordu. Ailemin hissettikleri, onları gözlemlediğimde farkına vardıklarım tarif edilemez.

Bazı belirtiler üzerine mi gittiniz hastaneye?

Terleme, ateş gibi belirtiler vardı, hatta hastaneye ilk gittiğimde bana soğuk algınlığı teşhisi koydular, ilaç da verdiler. Kullandım ama geçmiyor, başka bir şey olduğunu hissettim. Acaba korona mıyım diye üç-dört defa test yaptırdım, negatif çıktı. Sonra şans eseri boynuma ultrasonla baktılar ve lenf toplarını buldular. Eğitim araştırma hastanesine yattım, bir buçuk ay sadece kan alındı. Ama teşhis koyamadılar. Sonunda "Bu böyle olmayacak" dedim ve Şevket Abi'nin (Çoruh) tanıdığı bir profesöre gittim ve lenfoma teşhisi kondu. Tedaviye başlanınca içim rahatladı.

Kız arkadaşım, hiçbir zaman desteğini esirgemedi, yanımdan ayrılmadı. Annem, babam, onların eşleri...Annem babam boşanmıştı, yeniden evlenmişlerdi. Evlendikleri kişiler de kendi annem babam kadar yanımdaydı, üzerime titrediler.

(Kız arkadaşı için) İnsanlar ilişkilerini çok çabuk harcıyorlar ama böyle bir dönemde hiçbir zaman umudunu kesmeden bana güç vermiş olması beni ayrı motive etti. Sonuçta ne olacağım belli değil, yarın öbür gün hastalık tekrarlayabilir de.



Bu süreçten çıkardığınız en önemli ders?

Bundan sonra pozitif olmak, kimseyi kafaya takmamak... Kötü hissettiren şeyler olacaktır ama bunları takıntı haline getirmeden, mutlu ve huzurlu yaşayacağım. İstanbul'da bile yaşamayabilirim.