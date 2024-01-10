Kışın süper besini turp: Faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir?

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre turpların kalorisi düşük, ancak temel besin maddeleri açısından zengindir.

TURPUN BESİN DEĞERİ

100 gramlık bir porsiyon yaklaşık olarak şunları sağlar:

16 kilokalori

3,4 gram karbonhidrat

1,6 gram diyet lifi

0.68 gram protein

C, A ve K vitaminleri

Kalsiyum ve fosfor gibi mineraller

Bu besinler, insanlara tokluk hissi verirken sağlıklı bir kiloyu korumak için de mükemmeldir. Ancak faydaları bununla bitmiyor.

TURPUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikler: Turp, turpgiller familyasına aittir ve sağlığı geliştirici özellikleriyle bilinir. İşte nasıl yardımcı olabilecekleri:

İnflamasyonla mücadele: Artrit, kanser, ateroskleroz ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar kalıcı inflamasyonla bağlantılıdır. Bu koşulları hafifletebilecek anti-inflamatuar bileşikler içerirler.

Zararlı bakterilerle mücadele: Turplarda bulunan izotiyosiyanatların antibiyotiğe dirençli bakterilerle mücadele ettiği ve standart antibiyotiklerin etkinliğini arttırdığı gösterilmiştir. Geleneksel Çin tıbbı (TCM), bu noktada modern bilimle aynı çizgidedir ve bunları vücudu "ısıyı temizleyen ve detoksifiye edebilen" bir gıda olarak görür.

Kanseri önleme ve antioksidan etkiler: Bunlar sadece vücudunuzu soğutmakla ilgili değil; aynı zamanda kansere karşı da koruma sağlarlar. Turptaki izotiyosiyanatlar tümör büyümesini ve metastazı engelleyebilir. C vitamini ve flavonoidler, özellikle antosiyaninler, kanser önleyici özelliklere sahip antioksidanlar olarak görev yapar.

Kan şekeri kontrolü: Diyabet konusunda endişe duyanlar için antioksidan savunmayı güçlendirmeye ve glikoz alımını ve metabolizmasını iyileştirmeye yardımcı olduklarından büyük bir müttefik olabilirler.

NEDEN KIŞIN TURP YEMELİSİNİZ?

"Soğuk" olarak tüketilen turpun, özellikle kış aylarında "sıcak" yiyeceklerle birlikte tüketildiğinde vücudu dengelediği düşünülüyor. Bu, güveç gibi 'sıcak' yiyecekler açısından zengin bir beslenmeden kaynaklanan iaşırı iç ısınmanın önlenmesine yardımcı olur.

Üstelik turp gibi mevsimlik ürünleri kışın tüketmek, vücut için besin ve enerji açısından en uygun kabul edilen mevsime göre beslenme ilkesiyle uyumludur.

TURP TÜKETİRKEN DİKKAT!

Faydalarına rağmen akılda tutulması gereken birkaç husus vardır:

Sindirim tahrişi: Çiğ turplar sindirim sistemini tahriş edebilir, bu nedenle mide ülseri veya gastriti olanlar dikkatli olmalıdır.

Kan pıhtılaşması: Antikoagülan kullanan hastalar, pıhtılaşmaya yardımcı olan K vitamini içeriği nedeniyle turp alımını sınırlamalıdır.