Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri ve bayramda 1 günlük beslenme programı

Kurban Bayramında sağlıklı beslenmek için nelere dikkat edilmeli? Diyetisyen Yasin Ayyıldız, şu önerilerde bulunuyor...

Kurban bayramında et ürünlerinin tüketilmenin artmasıyla beraber bireyin vücut ağırlığında, vücut yağ miktarında ve kolesterol değerlerinde artış olmaktadır. Et tüketiminin arttığı bu özel günlerde sağlıklı beslenme tercihleriyle kilonuzu korumanız mümkün. Yapılan beslenme hataları tartıda istenmeyen sayıların görülmesine neden olmakta ve artan tüketim kişide bazı hazımsızlık problemlerine yol açmaktadır.

Bayramda kahvaltı nasıl olmalıdır?

Bayramda erken saatlerde güne başlanırken kahvaltı ihmal edilmektedir. Kahvaltının atlanmasıyla bireyin açlık süresi uzamakta kişide fazla tüketime eğilimi olmaktadır.

Bayram sabah kahvaltı hafif bir şekilde yapılmalı, kahvaltı atlanılmamalıdır.

Bayram kahvaltısında kızartma, et ve basit karbonhidrat içeren besinler; poğaça, simit, börek, bazlama, yufka, beyaz ekmek tüketilmemelidir. Kahvaltıda tam protein içeren yumurta kahvaltıların vazgeçilmez besini olarak yerini almalıdır. Beyaz peynir, mevsim yeşillikleri, çiğ badem, ceviz ve tam buğday ekmeği içeren bir kahvaltı bireyin uzun süre tok kalmasını ve vücuduna yeterli enerji, vitamin ve mineral almasını sağlamaktadır.

Bayramda kalori alımını azaltmak için neler yapılmalı?

Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

Ara öğünlerde meyve tercih edilmelidir.

Bol su tüketilmelidir.

Etler küçük porsiyonlar şeklinde tüketilmelidir.

Etlerin kendi yağında pişirilmesi sağlanmalıdır. Etteki doymuş hayvansal yağ içeriği tüketebileceğimiz yağ miktarını karşılamaktadır.

Etler kızartılmamalıdır çünkü etteki önemli yağ asitleri ve vitaminler kızartma yağına geçmektedir.

Etler ızgara ve haşlama yöntemi kullanılarak pişirilmelidir.

Etler sebzelerle birlikte tercih edilerek vitamin ve mineral değerleri artırılmalıdır.

Fiziksel aktivite artırılmalıdır.

Hayır demeyi öğrenmek bu günlerde yapılabilecek en güzel aktivitelerden biridir.

Bayram için 1 günlük beslenme listesi

SABAH

1 adet haşlanmış yumurta

3 parmak kalınlığında beyaz peynir

2 tam ceviz

Domates-salatalık-maydanoz

1 fincan ıhlamur

2 ince dilim tam buğday ekmeği

Öğle

4 avuç içi büyüklüğünde kırmızı et

4 yemek kaşığı közlemiş sebze

1 su bardağı ayran

Maydanoz-salatalık-tere-roka

3 yemek kaşığı bulgur pilavı

Ara

1 su bardağı yarım yağlı süt

1 porsiyon meyve

Akşam

4 avuç içi büyüklüğünde kırmızı et

4 yemek kaşığı közlemiş sebze

2 yemek kaşığı yoğurt

Maydanoz-salatalık-tere-roka

1 küçük boy fırın/haşlanmış patates

Ara Öğün

1 porsiyon meyve