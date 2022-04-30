Omurga sağlığı için neler yapılmalı? Duruş bozukluğu nasıl düzeltilir? Doğru duruş pozisyonu nasıl olmalı?

Omurga vücudumuzun önemli noktalarını koruma kalkanı olarak bilinir. Sağlıklı bir omurga sağlıklı bir vücut ve vücut duruşu demektir. Masa başında çalışıyorsak veya duruş bozukluğunuz varsa omurgayı düzgün tutmak önemlidir. Fizyoterapist Necdet Döner, omurga sağlığını, omurga sağlığını korumak için neler yapılabileceğini anlattı. Ayrıca masa başında çalışanlar için yapabilecekleri hareketleri açıkladı.

Omurga sağlığı nedir?

Omurga, sağlıklı yaşamı doğrudan etkileyen bir vücut bölümüdür. Omurgada meydana gelecek hasar ya da sağlık sorunu kişilerin duruş, oturuş ve hareketleri büyük ölçüde etkileyecektir. Duruş, oturuş ve hareket kaynağı omurgadır! Vücudumuz için omurgamızın birden fazla önemli işlevi vardır. Bunlar; baş ve bacak arasındaki bağlantıyı sağlar. Ön, arka ve yana eğilmeyi, dönmeyi uyum içinde gerçekleştirir. Göğüs kafesinin şekillenmesinde rol oynar. Akciğer, kalp ve göğüsün doğru yerleşimine destek olur ve hasar görmemesi için korur. Bunların haricinde omurga, beyinden çıkarak omurilik olarak kuyruk sokumuna kadar giderek yayılır. Bacak, kol, gövde ve tüm organların beyinden gelen komutlarının yerine getirilmesini sağlar.

Omurga sağlığı için neler yapılmalı?

Vücudun önemli işlevlerini yerine getirmesi için omurga sağlığı büyük önem taşımaktadır. Omurga sağlığı için yapılabilecek en güzel doğru duruş ve egzersizdir.

Omurga sağlığı için hangi egzersizleri yapabiliriz? Önerileriniz nelerdir?

Omurga sağlığı ve genel beden sağlığımız için haftada 4-5 gün en az 40 dakika olacak şekilde egzersiz yapmalıyız. Omurga çevresini destekleyen adele gruplarını güçlendirmek oldukça faydalı olacaktır. Hemen omurga sağlığı için bir egzersiz önerecek olursam; Sırt üstü uzanın ellerinizi iki yana doğru koyun ve dizlerinizi kendinize doğru çekin( ayla tabanları yere değecek şekilde) hareketi hızlı yapmamaya gayret gösterelim. Ardından belimizi yukarı doğru kaldıralım birkaç saniye bekledikten sonra yavaşça indirelim bunu on beş kez olacak şekilde 3-4 set olarak yapabilirsiniz.

Masa başında çalışanlar nelere dikkat etmeli? Nasıl oturmalı veya aralarda yapabilecekleri egzersizler nelerdir?

Masa başı çalışanların omurga sağlığı için dikkat etmesi gereken konulardan uzun süreli aynı pozisyonda kalmamak olmalı, her 45 dakikada bir kalkıp dolanmalıyız. Ve masa başı çalışmalarında çalışma yerimizi kendimize göre ergonomik bir şekilde ayarlamamız gerekir. Otururken daime dik bir şekilde oturun yani kulak, omuz ve kalça hizası aynı düzlemde olacak şekilde oturunuz , beldeki fizyolojik kıvrımın korunması için bel desteği kullanabiliriz. Monitör ile göz hizası aynı olmalı bakarken başımız öne veya arkaya doğru bakmamalı.

Masa başı çalışanların belli aralıklarda egzersiz yapması gerekir demiştik peki nasıl bir egzersiz olabilir. Ayağa kalkıp ayaklarımızı omuz genişliğinde açıp başımız karşıya bakacak şekilde, ellerimizle yana doğru eğilebildiğimiz kadar eğilip doğruluyoruz ve bunu bir sağ bir sol olacak şekilde yapabiliriz.



Duruş bozukluğunu düzeltmek için neler yapılmalı?

Duruş bozukluğunun şiddetine göre değişmekle beraber en güzel yöntemi aynı şekilde egzersiz ve doğru duruştan geçmektedir. Ayaktayken be otururken daima dik oturmalıyız. Omurga çevresindeki adeleleri güçlendirip duruş bozukluğunun önüne geçebiliriz.

Omurga sağlığı için nasıl yatmalıyız?

Omurga sağlığı için en ideal yatış pozisyonu yan yatış olarak dizlerinizi karnınıza doğru çekin ve dizlerinizin arasında yastık koyun (yastık koymamızın sebebi kalça eklemine binen yükü azaltmaktır) bu şekilde uyuyabilirsiniz.

Omurgayı güçlendirmek için neler yapılmalı?

Omurgayı güçlendirmenin yolu egzersizdir. Egzersizleri yaparken bilinçsiz bir şekilde yapmaktan kaçının unutmayın ki bilinçsizce yapılan egzersiz faydadan çok zarar verebilir bunun için yardım alacağınız kişiler fizyoterapistlerdir.