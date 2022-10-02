Elma kilo aldırır mı? Elma kaç kalori? Diyette yenir mi? 3 soru 3 cevap

Elmalar dünya çapında 7000'den fazla farklı türüyle en çok tüketilen meyveler arasında. Elmalar çok yönlüdür kendi başına tüketilebildiği gibi pek çok yiyeceğin, turtaların, pastaların içine de katılabilir. Sağlık açısından çok sayıda yararı vardır. Cinsine göre değişkenlik gösterse de herhangi bir elma yaklaşık olarak %85 civarında su oranına sahiptir ve vücuda birçok faydası bulunur. Diyet yaparken tüketmek isteyenler ise sık sık "Elma kaç kalori? Elma kilo aldırır mı? Diyette elma yenir mi?" sorularına yanıt ararar. Biz de bu makalede bu soruların peşine düştük. Diyetisyen Gözde Karaca bu konuda merak edilenleri yanıtladı. (Bu makalenin ardından diyette meyve ne zaman yenir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

ELMA KAÇ KALORİ? BESİN DEĞERLERİ NELER?

100 gram ağırlığında bir adet orta boy elma yaklaşık olarak 52 kalori içermektedir. 100 gram elma 13,81 gram karbonhidrat, 0,26 gram protein, 0,17 gram yağ, 2,4 gram lif, 1 mg sodyum, 107 gram potasyum, 54 iu A vitamini, 4,6 mg C vitamini içermektedir.

ELMANIN FAYDALARI

Elma kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak diyabet hastalığının gelişme riskini azaltmaktadır. Lif içeriğinin yüksek olması sebebiyle bağırsak sağlığının düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Antioksidanlar içermesi sebebi ile kansere karşı koruyucu etki göstermektedir. Doğal bir antioksidan olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuttaki ödemin de dışarı atılmasına yardımcı olmaktadır. Lif içeriğinin yüksek olmasından dolayı tokluk süresini uzatmaktadır. Kabızlık gelişiminde kabuğuyla birlikte tüketilmesi kabızlığın giderilmesinde çok daha faydalı olmaktadır.

DİYETTE ELMA YENİR Mİ?

Lif oranının oldukça yüksek olduğu elma bağırsaklardaki iyi bakterileri beslerken, kan şekerinin de dengelenmesini sağlamaktadır. Tokluk süresini uzatarak diyet sürecine yardımcı olmaktadır. Yüksek oranlarda lif içermesinin yanında kalorisi de oldukça düşüktür. Bu sebeple diyetlerde ara öğün olarak tüketilmesi diyet sürecine çok faydalı olacaktır. Porsiyon kontrolünü sağlayarak diyetlere elma eklenmesi oldukça sağlıklı bir seçim olacaktır.

ELMA KİLO ALDIRIR MI?

Karbonhidrat ve sudan oluşan elma içeriğinde meyve şekeri olan früktozu bulundurmaktadır. Elma, meyve şekeri içermesinin yanısıra glisemik indeksi düşük bir besindir. Lif içeriği de yüksek olduğu için tokluk süresini uzatarak diyete faydalı etkisi bulunmaktadır. Porsiyon kontrolüne dikkat edilmeden tüketilirse tüm besinlerde olduğu gibi elma da kilo aldırabilmektedir. O yüzden porsiyon kontrolü sağlanabildiği müddetçe elma kilo aldırmamaktadır.