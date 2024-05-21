Meditasyonun bilmeniz gereken 9 sağlık faydası

Stres veya kaygıdan bunalmış hissettiğinizde, kendinizi topraklamak veya bir göreve odaklanmak zorlayıcı olabilir. Hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi görünebilir ve hayatınız giderek stresli hale gelebilir. Stres ve kaygı günlük yaşamın normal parçaları olsa da bunları düzenli olarak yaşamak sağlığınıza zarar verebilir. Kendinizi bu durumda bulursanız endişelenmeyin çünkü meditasyon sizi kurtarabilir.
Meditasyon, dikkatinizi şimdiki ana ve nefesinize odaklamayı içeren, sakinlik duygusunu teşvik eden bir zihin-beden uygulamasıdır.
Meditasyon yaparak stresi azaltabilir, duygusal sağlığınızı geliştirebilir ve genel yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. İşte meditasyonun bilmeniz gereken tüm sağlık yararları...
MEDİTASYONUN SAĞLIĞA 9 FAYDASI
1. Stresi azaltır
Meditasyonun en bilinen faydalarından biri stresi azaltma yeteneğidir. Kronik stres, anksiyete, depresyon ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Meditasyon, özellikle farkındalık meditasyonu, stres hormonu olan kortizol üretimini azaltmaya yardımcı olur. Amerikan Tabipler Birliği Dahiliye Dergisi (JAMA Dahiliye) çalışması, düzenli meditasyonun psikolojik stres semptomlarını azaltabildiğini ve genel refahı artırabildiğini göstermiştir.
2. Kaygıyı kontrol eder
Meditasyon aynı zamanda kaygıyı kontrol etmede de önemli bir rol oynar. Meditasyon, gevşemeyi ve artan farkındalık duygusunu teşvik ederek çeşitli kaygı bozukluklarının semptomlarının azaltılmasına yardımcı olur. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan bir araştırma, farkındalık meditasyon programlarının kaygı belirtilerini ve duygudurum sorunlarını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.
3. Duygusal sağlığı geliştirir
Meditasyon hayata olumlu bir bakış açısı kazandırır. Düzenli uygulama, gelişmiş kişisel imaj ve daha iyimser bir bakış açısıyla bağlantılıdır. JAMA Internal Medicine tarafından yayınlanan bir inceleme, meditasyonun sitokinler adı verilen inflamatuar kimyasalları azaltarak depresyon semptomlarını da azaltabildiğini buldu. Bu kimyasal strese tepki olarak salınır ve ruh halini ve zihinsel sağlığı etkileyebilir. Bu nedenle meditasyon, duygusal sağlığı ve dayanıklılığı geliştiren bir araç görevi görür.