Meme kanseri teşhisi konan Canan Ergüder: Merak etmeyin, iyileşeceğim
'Menajerimi Ara' dizisinde 'Feris' karakterini canlandıran sanatçı Canan Ergüder, kendisine 1.5 ay önce meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Ergüder, Instagram'dan paylaştığı mesajda "İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" dedi.
Meme kanseri teşhisi konan sanatçı Canan Ergüder, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Canan Ergüder'in mesajı şöyle:
- Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım. Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi.
- İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak.
- Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım @menajerimiaradizi ekip arkadaşlarıma, StarTV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
- Menajerimi Ara dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
- Meme Kanseri: Korkmayın, farkında olun
- Meme kanserine karşı öneriler