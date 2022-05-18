NTV acı haberi duyurdu: Spiker Özlem Sarıkaya Yurt'u kaybettik

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi.

TRT'nin haberine göre NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 4 yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu. Tedavisi olumlu yönde ilerleyen Yurt'un hastalığı yeniden nüksetti. 39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt dün hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Yurt, meslek hayatına Habertürk televizyonunda başlamış, 2010 yılında NTV'ye katılmıştı. Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2009'da en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Yurt, 2013'te anne olmuştu. Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NTV acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız, sadece ekranı değil, nice anıları paylaştığımız, güzel yüzlü, güzel kalpli, güzel ruhlu arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u kaybettik.

Türkiye onu güler yüzü, güzel sesiyle tanıdı. Yıllarca NTV ekranlarından milyonlarca insana ulaştı. Yakından tanıyanlarsa kalbinin de yüzü kadar güzel olduğunu anlattı.

Mesai arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt daha 39 yaşındaydı. Uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlü bir savaşçıydı, direndi, hem de çok direndi.

Özlem'e bugün öğle vakti Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından veda edeceğiz."

Özlem Sarıkaya Yurt, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuydu. Mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. Ardından 2010 yılında NTV ailesine katıldı. Türkiye birçok haberi onun sesinden duydu. NTV ekranlarında kimi zaman güne onunla başladık kimi zaman geceyi onunla bitirdik. Bazen bir umut öyküsünü, bazen bir felaket haberini duyurdu. Mesleğindeki başarısı birçok ödülle taçlandırıldı.

9 YAŞINDA BİR OĞLU VARDI

9 yaşındaki oğlu Tibet onun için her şeyden önce gelirdi. Hastalık teşhisi 4 yıl önce konuldu. Özlem, mesleğine öyle tutkuyla bağlıydı ki kemoterapiye devam ederken bile stüdyodan uzak kalmak istemedi, çalıştı. Tedavisi olumlu ilerledi, tam iyileşti derken, hastalık yeniden nüksetti.

Özlem, hayata, onu sevenlere, bizlere çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, güzel ruhu, yüzünden eksik etmediği tebessümü, huzur veren ses tonuyla hatırlayacağız. Hatırlayacağız ne demek, unutmayacağız.