En büyük pişmanlığınız hangisi?

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Hepimiz insanız ve hepimiz hata yapıyoruz. Sonra da gelsin pişmanlıklar… Sonuçta üzülmemek gerekiyor; bizi biz yapan da işte o hatalar. Peki sizin en büyük pişmanlığınız hangisi? Elele Online’da 355 kadın bu soruya cevap verdi. En çok yaşanılan sekiz pişmanlık konusu böylece ortaya çıktı.

Yazı: Filiz Şeref



%5

Sosyal medyada (Facebook, Twitter vs.) arkadaşlarına ya da sevgilisine yönelik olarak iğneleyici iletiler yayınladığına pişman olanların oranı yüzde 5.



%27

Bu iş benlik değilmiş

Kariyer alanında pişmanlık yaşayanların oranı da fena değil. Kadınların yüzde 27’si iş hayatıyla ilgili pişmanlıklar yaşıyor. Yaptığı işi sevmeyenlerin oranı yüzde 5. Okul biter bitmez işe başlamadığına pişman olanlar ise yüzde 6. Okul biter bitmez işe başlayanlar da çok fazla olmasa da pişmanlık yaşayabiliyor; yüzde 2. Üniversitede yanlış bölümü seçtiğini düşünüp pişman olanlar ise yüzde 8. Yabancı dil öğrenmemiş olduğuna pişman olanlar da var tabii; yüzde 6.



%8

Birikim meselesi

Yüzde sekizlik bir bölümün aklına ise pişmanlık denince maddi konular geliyor. Yıllarca çalışıp elinde beş kuruşluk birikimi olmayanlar, elbette bu yaptığına pişman. Zararın neresinden dönerseniz kar. Bu aydan itibaren kenara bir miktar para koymaya başlayabilirsiniz. Bunu beceremiyor, harcamadan duramıyorsanız, bankalara direktif vermeyi deneyin. Örneğin bireysel emeklilik sistemlerine hemen göz atın.



%25

Eski aşklar, ah o ex aşklar…

İlişkileriyle ilgili pişmanlık yaşayanların yüzdesi ise 25. İlişkilerle ilgili hep vardır bir pişmanlık nedeni zaten. Kimimiz tek gecelik bir ilişki yaşayıp pişman olmuşuz, kimimiz hiç flört etmemiş olmaktan yakınıyoruz. Sanmayın ki sadece kısa süren ilişkilerden pişmanlık duyuyoruz. Bir erkeğe gereğinden uzun süre bağlanmak da dert olabiliyor. Bir de çok flört edenler var aramızda. Bunlara ek olarak erken yaşta evlendiği için pişmanlık yaşayanlar da bir adım

öne çıkıyor. Neyse... Önemli olan pişmanlıklardan ders çıkarabilmek değil mi?



%15

Diğer kadınlarla kıyas

Yüzde 15’iniz kendinizi 20’li yaşlarda diğer kızlarla karşılaştırdığına pişman. Bu karşılaştırma beden takıntısından, kariyere kadar uzanan bir hattı kapsıyor...



