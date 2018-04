Hayatın neşesini, keyfini yaşamak varken neden acı, öfke ve endişe ile yaşayasınız ki? Haydi yakın ışıkları ve şenlik başlasın!

Yazı: Yaprak Çetinkaya





Duygusal Arınma Merkezi'nin kurucusu İpek Cihan Bilgin'in ikinci kitabı 'Mucize' çıktı. Biz de ona mucizenin anlamını ve mucizelere kavuşmanın yollarını sorduk.

Duygusal arınma ne demek?

Türkiye’ye Emotional Freedom Technique (EFT) çalışmasını getiren ilk üç kişiden biriyim. Türkçeye, ‘Duygusal Arınma Tekniği’ olarak çevirdik. Hayatı yaşarken insanlar üzüntü, öfke, endişe gibi duygular yüzünden hayatı kendilerine zehir ediyor. İnsanların bu duygulardan arınmalarına ve hayatlarında neşe, huzur, keyif, güzellik ve bolluk bereketi yaşamalarına yardımcı olan bir iş yapıyorum.

Bu olumsuz duygulardan tamamen arınmalı mıyız yoksa onları doğru yerde kullanmayı mı öğrenmeliyiz?

Korkuya ihtiyacımız var mı gerçekten? Ya da öfkeye?

Kendimi korumak için bazen öfkelenmem ya da bir şeylerden korkmam gerekebilir mesela...

Hiç ihtiyacımız yok. Örnek vereyim; mesela sorgulamak ışıktır. Ama nötr bir şekilde sorgulamak... Bir kalemi elime alayım, birisi de çok güzel yazdığını söylesin. Ben de bakarım, denerim, kararımı veririm. Bunda sorun yok. Ama ben kuşkuyla “Hmm nasıl bir kalemmiş bakayım” dediğimde o beni doğruya götürmez. Edison kuşku duysaydı buluşlarını yapamazdı.

Kitabınızın adı ‘Mucize’. Acaba normal olan bizlere mucize gibi mi geliyor?

Hayatta her şey mümkün. Ama bunu unutmuş durumdayız. Kitapta da mucizelerin dışarıda olmadığını, ne istersek Tanrı ile birlikte hayatımızda bunları yaratabileceğimizi, anlatmaya çalışıyorum. Bu yıl Nobel ödülünü alan Prof Dr. Aziz Sancar, “Çalışarak herkes her şeyi yapabilir” demiş. Işıkla sevgiyle, isteyerek, inanarak ve adımları atarak her şeyi yapabilirsiniz hayatınızda.

‘Hayatın ışıklarını açmak’ deyimini kullanıyorsunuz. Bu güzel hayat hayalini daha çok madde ile düşünenler var. Zengin olmak, mal mülk sahibi olmak gibi...

Onlar da Tanrı’nın bize armağanı ama derdiniz sadece paraysa yatağa huzurlu giremezsiniz. İçinde sevginin olmadığı her madde insana eninde sonunda mutsuzluk getirir. Sık sık bindiğim taksinin şoförüne hayalini sormuştum. “Makam şoförü olmak” dedi. Neden kendi taksisine sahip olmayı hayal etmediğini sordum. ‘Param yok, yapamam’ diye düşünüyor. Oysa Tanrı’nın yolları sonsuz.

‘Sevgide olmak’ tam olarak ne demek?

Sonsuz evrensel enerjiden söz ediyorum. Kendin olmak demek sevgide olmak; hiçbir acıyı, üzüntüyü taşımamak, pırıl pırıl parlamak demek. Bir insan düşünelim ki büyük borç içinde. Evinin kirasını ödeyemiyor. Ona ‘sevgide ol’ deyince bu söylenenleri anlaması zor… Yıllar evvel üç milyon dolarını batırmış, her şeyi kaybetmiş biriyle konuştum. Bir gün eski iş arkadaşını son model otomobilde görmüş ve “Bu durumu ben yaptım, yine yaparım” deyip her şeye yeniden başlamış. Eskisinden de iyi durumdaydı. Yani her şeyini kaybetmiş ama moralini bozmamış, tekrar çalışmış ve yapmış. Bundan söz ediyorum. Kirasını ödeyememiş kişiye, ‘Tanrı’ya güven, her an bir yerden bir destek gelir, seni bu durumdan çıkartır” derdim.

Herkes kendi hayat amacını bulabilir mi?

Herkes kendi kalbinden geleni bilir; dinler ya da dinlemez. Önemli olan hangi yolda gittiğiniz değil, hangi enerjiyle gittiğiniz önemli.

“HAYALLERINIZE SINIR KOYMAYIN”

Hayallerinizi çekinmeden yazın, sınır koymayın. Bunların vizyonunu hep kalbinizde tutun, enerjisini evrene yayın. Siz ışığı yaydıkça taşlar yerine oturuyor ve hayaller gerçekleşiyor. Bazen istediğimizi düşünüp adım atmıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirebilecekken gerçekleştirmediğiniz neler oldu düşünün. 2016’dan önce bunlarla da yüzleşin ki yeni adımlar atmanız kolaylaşsın.