Aslı Enver: Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum, hayatım kökünden değişti
Oyuncu Aslı Enver, Levent'teki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, anne olduktan sonra değişen hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022'de nikâh masasına oturmuş, kızı Elay'ı da 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.
Enver, Levent'teki bir etkinlikte objektiflere yansıdı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, "Çok iyiyim. Her şey yolunda ve keyifli geçiyor" dedi.
"ŞU ANDA YILLARCA ÇALIŞMANIN KAYMAĞINI YİYORUM"
Aslı Enver, gazetecilerin, "Sizi uzun zamandır göremiyoruz. Annelik nasıl gidiyor. Hayatınızda neler değişti?" sorusuna; "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Çünkü çok aktif çalışan biriydim. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1 - 2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" yanıtını verdi.
"KIZIMLA BERABER SETLERE GİDECEĞİM"
Ayrıca ekranlara döneceğinin sinyalini veren Aslı Enver; "10 ay oldu. Ufak ufak minik minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim. Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, ben de öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin" dedi.