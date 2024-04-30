Aslı Enver: Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum, hayatım kökünden değişti

Oyuncu Aslı Enver, Levent'teki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, anne olduktan sonra değişen hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Aslı Enver: Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum, hayatım kökünden değişti - Resim : 1

Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022'de nikâh masasına oturmuş, kızı Elay'ı da 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.
Enver, Levent'teki bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

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Aslı Enver: Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum, hayatım kökünden değişti - Resim : 2

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, "Çok iyiyim. Her şey yolunda ve keyifli geçiyor" dedi. 

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Aslı Enver: Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum, hayatım kökünden değişti - Resim : 3

"ŞU ANDA YILLARCA ÇALIŞMANIN KAYMAĞINI YİYORUM"

Aslı Enver, gazetecilerin, "Sizi uzun zamandır göremiyoruz. Annelik nasıl gidiyor. Hayatınızda neler değişti?" sorusuna; "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Çünkü çok aktif çalışan biriydim. Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1 - 2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" yanıtını verdi.

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Aslı Enver: Bütün zamanımı Ela'ya ayırıyorum, hayatım kökünden değişti - Resim : 4

"KIZIMLA BERABER SETLERE GİDECEĞİM"

Ayrıca ekranlara döneceğinin sinyalini veren Aslı Enver; "10 ay oldu. Ufak ufak minik minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim. Kızımla beraber setlere gideceğim. Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa, ben de öyle yapacağım. O da bazı şeyleri öğrensin" dedi.