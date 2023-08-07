İğne korkunuzu nasıl yenersiniz? Sağlık uzmanlarından tavsiyeler

Her on kişiden yaklaşık birinin iğne korkusu var, bu da rutin kontrollerinizi ve doktor randevularınızı bir işkenceye döndürebilir. Eğer enjeksiyon veya kanama fikrini sadece düşünmek bile sizi panikletiyor hatta bayıltıyorsa, iğne fobiniz olabilir. Bu da hayat kurtarıcı müdahalelerden mahrum kalmanıza yol açabilir.

Dailymail’in haberine göre iğne fobisi, özellikle yolu hastaneye çok düşmüş bir çocuksanız, küçüklükten gelen bu deneyimlerden kaynaklanıyor olabilir. Yardım almak ise size için utanç verici bir seçenek gibi gelebilir.

Fakat sağlık görevlileri, bununla savaşmanın yolları olduğunu ve bunun üstesinden gelmenizi sağlayabilecek bir dizi egzersiz ve uygulama olduğunu söylüyor.

İşte size yardımcı olabilecek bazı uzman tavsiyeleri:

Randevunuzdan önce

British Heart Foundation (BHF), iğne korkusu olan hastalara randevularından birkaç gün önce derin nefes almaya başlamalarını öneriyor.

Hatta, bir uyuşturucu kremle enjeksiyon yapılacak bölgeyi günler öncesinden uyuşturmaya başlamak da diğer bir öneri. Burada önemli nokta enjeksiyonu yapacak sağlık görevlisini durumunuzdan ve süreçten haberdar etmek.

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi ise bu amaç için kullanılan bir egzersize sahip. Bu basınç uygulama yöntemi ile kan basıncınız normal düzeye çıkacak ve bayılmayacaksınız:

İlk önce, vücudunuzun üst kısmı ve bacaklarınızdaki kasları gerebilmek adına rahat olduğunuz bir yerde yaklaşık 15 saniye veya yüzünüzde sıcaklığın yükseldiğini hissedene kadar oturun.

Yaklaşık 30 saniye geçtikten sonra, bunu yaklaşık beş kez veya yüzünüzde sıcaklığı hissedene kadar tekrarlayın ve bu diziyi yaklaşık bir hafta boyunca her gün 3 kez uygulayın.

Nefes egzersizleri

Randevunuzdan haftalar önce uygulamaya başlayacağınız nefes egzersizleri ile de kendinizi hazırlayabilirsiniz.

Sırtınız dik olacak ve rahat olacağınız bir şekilde oturun, çenenizi ve omuzlarınızı gevşetin ve bir elinizi karnınızın alt kısmına koyun.

Sonra burnunuzdan ve ağzınızdan uzun ve derin bir nefes alın, ancak kendinizi zorlamadığınızdan emin olun.

Nefesinizi dilediğiniz kadar derinleştirebilirsiniz, beş kez tekrarlamanız yeterli.

Bunu bir hafta boyunca her gün üç kez uygularsanız, korkunuzu hafifletme olasılığınız yükselecektir.

“Korku merdiveni” nasıl yaratılır?

Nefes pratikleriyle kendinizi biraz rahatlattıktan sonra, artık iğneler ile yüzleşme vaktiniz geldi. Bunun için ise “korku merdiveni” denen yöntemi kullanabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey, karşınıza çıkabilecek ve korku yaratacak her türlü enjeksiyon sırasını korku seviyenizi puanlayarak listelemek. 0 en kolay iken, 10 puan sizin için en zor senaryoyu temsil edecek.

En kolay durumu en alta koyun - merdivenin ilk basamağı gibi.

Şimdi sıra bu durumlarla sırasıyla yüzleşmede! Merdivenin en altından başlayın ve yukarı doğru ilerleyin. Kendinizi güvende hissettiğinizde bir sonraki adıma geçin, ancak acele etmeye gerek yok, yeter ki merdivenin her adımında rahat olduğunuzdan emin olun.

Randevunuz esnasında

"Randevu zamanı geldiğinde ise, üst vücudunuzu rahatlatabileceğiniz bir pozisyonda olmanız önemli, vücudunuz ne kadar az gerilirse iğneyi o kadar az hissedersiniz" diyor BHF.

Aynı zamanda zihninizde negatif düşüncelerin olmamasının öneminden de bahsediyor BHF. Neden orada bulunduğunuzu hatırlamak, bir virüsten korunmak ya da havalı bir piercing için, sizi rahatlatacaktır.

Eğer pratisyen hekiminize korkunuzdan bahsettiyseniz, sizi rahat hissettirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Dikkatinizi dağıtmak adına sizinle sohbet edebilirler, ya da rahatsız hissederseniz uzanmanızı sağlayabilirler.

Tüm bu tavsiyelere ek olarak, NHS basınç uygulama taktiğinin önemini vurgulamaya devam ediyor.

Ancak, eğer hala panik halindeyseniz ve doktora gitmeyi reddediyorsanız, aile hekiminizle ya da bir davranış terapistiyle görüşmekte fayda var.