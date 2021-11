Mutluluk bağımlısı mısınız? Gerçek doyum için döngüyü kırmanın 6 yolu

Genellikle mevcut işimizden memnun olmadığımızda, ayrılık yaşadığımızda, ilişkimiz iyi gitmediğinde, kariyer planlarımız hakkında kararsız kaldığımızda, genel olarak mutsuz ve huzursuz hissettiğimizde, maddi streslerle boğuştuğumuzda sorunun nerede olduğunu bulmak için profesyonel yardım alırız. Bu kimi zaman bir uzman kimi zaman da yaşam koçu olabilir. Çoğunlukla dış etken bir sorun ararız. Fakat değerimizi dış etkenden mi alıyoruz? Neşeli olmaya ve mutlu görünmeye çalışıp dışarıya yani çevremize çok mu odaklanıyoruz? Mutluluğa ve mutlu olmaya odaklanan reklamlara doymuş durumdayız. Kıyafet, spor malzemeleri, makyaj, yiyecek- içecek (ayrıca sağlık sektöründe de) reklamlarında bolca duyarız: "Mutluluğu hedeflemeliyiz", "Mutlu Olmaya Çalışmalıyız". Acaba mutluluğumuzun dış etkenlere bağlı olduğunu ve dış etkenler ile ancak mutluluğa ulaşabileceğimize mi inanıyoruz?

Brene Brown, ‘’The Gifts of Imperfection’’ kitabında mutluluk ve neşenin ayrımını çok iyi aktarıyor. Mutluluğun elbette dış koşullara bağlı bir duygu olduğunu söylüyor. Bu yeni bir ev, yeni bir elbise, iş yerinde aldığınız terfi, yeni bir ilişki ve daha bir sürü şey olabilir. Tıpkı diğer duygular gibi mutluluk da dış olaylara ne şekilde bir tepki vermeyi seçtiğinize bağlı olarak gelir ve gider. Diğer taraftan Brene Brown neşeyi ise, çevrenizdeki akan hayatla aranızdaki içsel bağlantı olarak tanımlıyor. Bu bir duygu gibi dalgalanmalar yaşamaz; inşa edilir.

Şunu belirtmeliyiz ki, mutluluk hayatımızda iyi bir şeydir ve bu çok insani bir duygudur. Mutluluğu elbette ki aramalıyız, ama sadece yaşamınız hakkında iyi hissetmek için tek güvendiğiniz şey mutluluk mu olmalı? İçimizdeki neşeyi beslemeyi bırakıp dışsal mutluluklar arayarak, dışsal etkenlerin bize vereceği o "güce" güvenmeye başladığınız zaman bir bağımlılığa dönüşüyor: "Mutluluk bağımlılığı"

Tek bir dış faktör, mutluluğu uzun süre sürdüremez. Mutluluğun şiddeti sonunda eriyecektir. Eridiğinde ise duygu azalacak ve bu da bir tür düşüş yaratacak. Doğal olarak da böyle hissetmek istemezsiniz. Bu yüzden mutluluk verecek başka bir şey arayışına gireriz. İşte bu da döngüdür... Peki bu döngü kırılabilir mi?

Kendinizi iyi hissetmek için sadece dış etkenlere mi güveniyorsunuz? Mutluluğun döngüsüne sıkışıp kaldığınızı mı hissediyorsunuz?

GERÇEK DOYUMA ULAŞMAK İÇİN 6 YOL

ŞÜKRAN UYGULAMASI

Bu bir numaralı rutininiz olmalı. Güne başlarken sabah rutinleriniz arasına mutlaka eklemelisiniz böylece gününüz minnettar bir zihin yapısıyla geçer bu da sizi neşeli birisi haline getirir. Minnet duyduğunuz şeyleri sabahları kendinize sesli olarak tekrar edebilir veya bir kağıda yazabilirsiniz.

LİSTELE VE YANSIT

Güçlü yönleriniz nelerdir? Kendinizde nelerden memnunsunuz? Kendinizi geliştirmek için hangi fırsatlara sahipsiniz? Yani içe dönme zamanı... Çoğu insan bunu yapmakta ve diğer insanlara sorular sormakta güçlük çeker fakat diğerlerinin söylediklerine kuşkuyla yaklaşmaktan ve yorumlarına sürekli karşı çıkmaktan kaçınmalısınız. Ama bu, çevrenizde sırf birden fazla kişi bir şey söyledi diye sorgulamadan veya tartışmadan onu listenize alın demek değildir.

YALNIZ VAKİT GEÇİRİN VE KENDİNİZLE OLMANIN KEYFİNİ ÇIKARIN

Bu yürüyüşe çıkmak, küvette dinlenmek, meditasyon yapmak, hayal kurmak, resim çizmek, pilates, cilt bakımı yapmak gibi çeşitli aktiviteler olabilir. Sizde işe yarayan aktiviteyi deneye yanıla bulun. Kendinizle vakit geçirin, kendinize vakit ayırın!

BELİRLEYİN VE KENDİNİZLE YAPTIĞINIZ NEGATİF KONUŞMALARI YÖNLENDİRİN

Kendinize söylediklerinize kulak verin, nihayetinde kendinize inanın. Kendiniz hakkında olumsuz konuşuyorsanız bunu iyi hissetmek için dışarıdan bir gözmüşsünüz gibi bakarak yapın. Kendinize derinden kulak vermezseniz elinizde sadece kendinizle yaptığınız negatif konuşmalar olur.

OKUYUN VE ARAŞTIRIN

Bu konu üzerine makaleler, kitaplar, internet blogları bulup okuyun, podcastler dinleyin. Herkes eşsiz ve farklı deneyimler yaşar bu nedenle her bakış açısı, her açıklama size yeni ufuklar açacaktır. Bazı öneriler: Paulo Coelho- Simyacı, Brene Brown- The Gifts of Imperfection, Louise Hay- You Can Heal Your Life, Kristin Neff- Self-Compassion...

POZİTİF ONAYLAMALAR

Bunu günlük rutininizin parçası yapın. Her gün kendinize ‘’Ben yeterim.’’ ‘’Sevgiyi hak ediyorum.’’ gibi cümleleri yüksek sesle söylemek sizi daha güçlü hissettirecektir. Bunların hepsi mutluluk bağımlılığından kurtulmak için yapabileceğiniz temel şeyler. Her şey gibi bu da bir yolculuk ve yolculuklar iniş çıkışlıdır. Dış bir etken mutluluk getirdiğinde bu duyguyu reddetmiyorum, hissetmeyi seçiyorum ama artık iyi hissetmek için onlara ihtiyaç duymuyorum. Kendimi iyi hissediyorum çünkü ben benim!

