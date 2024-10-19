Narsisistlerin tartışma sırasında manipüle etmek için kullandığı 6 cümle

Narsisistler manipülatiftir ve başkalarını kontrol etme arzusuna sahip olmakla birlikte ilişkileri oldukça sinir bozucu hale sokarlar. Terapistlerden narsisistlerin çatışmalarda sıklıkla kullandıkları ifadeleri ve davranışları paylaşmalarını istedik. İşte bunlar:

NARSİSTLERİN KAVGA ESNASINDA KULLANDIĞI 6 MANİPÜLE EDİCİ CÜMLE

1. "Aşırı tepki veriyorsun"

Grosso, "Patolojik narsisizm veya NPD'si olan biriyle konuşurken, üzerinizdeki etkilerinin sorumluluğunu almaktan kaçınmak için endişelerinizi veya incinmiş duygularınızı tekrar tekrar reddedebilir, saptırabilir veya geçersiz kılabilir," diyor.

Cwynar, bunun "aşırı tepki veriyorsun" veya "çok hassassın" gibi ifadelere gelebileceğini ve anlatıyı kontrol etmek ve sanki bir soruna neden olan sizmişsiniz gibi hissetmenizi sağlamak için kullanılabileceğini söylüyor.

Grosso, bu tür yorumların duruşunuzu dik tutmanız yerine, muhtemelen kendinizden ve hislerinizden şüphe etmenize ve şikayetinizi geri çekmenize neden olacağını söylüyor.

2. "Ben öfkeli değilim, sen öfkelisin"

Grosso, "Patolojik narsisizm veya NPD'si olan kişiler, kendi duygularını reddettikleri ve bunların başkasına ait olduğuna inandıkları yansıtma adı verilen bilinçsiz bir savunma mekanizması kullanırlar," diyor.

Grosso, bir narsiste karşı kavga ettiğinizi varsayalım; bağırıp çağırırken ve küçümseyici şeyler söylerken, öfkeli olanın siz olduğunuzu söyleyebilirler, diye bir örnek veriyor.

"Patolojik narsisizm veya NPD'si olan kişiler, toksik utanç ve duygu fobisi nedeniyle savunmasız duygularını inkar ederler," diyor.

3. "Bana saldırdığına inanamıyorum, her zaman ben suçlanıyorum"

Sevdiğiniz kişi ne kadar haksız olursa olsun, kendilerini asla o şekilde göremezler. Bunun yerine, her zaman kurbandırlar.

"Narsistler, derinlerde yer alan hak sahibi olma duygusu, kırılgan öz saygı ve başkalarına karşı empati eksikliği nedeniyle kendilerini genellikle kurban olarak görürler," diyor Cwynar. Bu kurban zihniyeti, narsisistlerin "sürekli olarak başkaları tarafından haksızlığa uğradıklarını veya kötü muamele gördüklerini" düşünmelerine yol açar.

4. "Beni sevseydin, bunu yapardın"

Cwynar'a göre, bir kavga sırasında narsisistik insanların manipülasyona yönelmesi yaygındır. Bu dil, istediklerini elde edebilmek için kontrol etmeyi amaçlar.

"Şöyle güçlü bir dil kullanacaklar ... "Beni seviyorsan, [benim için bunu yapardın] ... bunu yapmazsan, kendime zarar verebilirim ... buradan ayrılırsan, o zaman beni hiç sevmemişsindir," diye açıklıyor Cwynar.

Bu tür ifadeler, kavga ettiğiniz kişiye karşı dik durmanızı zorlaştırır ve muhtemelen geri çekilmenize ve kontrolü tekrar onların ellerine bırakmanıza yol açar.

Bir narsist, "Bana böyle saldırdığına inanamıyorum. Her şey için her zaman ben suçlanıyorum, benim hatam olmasa bile," veya "Ne yaparsam yapayım, senin için asla yeterince iyi olmuyor. Sürekli eleştiriliyor ve haksız yere yargılanıyorum," der.

"Narsistler kendilerini kurban olarak göstererek, ilişkilerinde ilgi, sempati veya kontrol elde etmek için başkalarını manipüle edebilirler," diyor Cwynar. "

5. "Üzgün ​​olduğumu bilmeliydin"

Grosso, "Kişilik bozuklukları ve ilişkisel travması olan birçok kişi başkalarının onların aklını okuması gerektiğine inansa da, bu özellikle NPD'li kişilerde belirgindir," diyor.

Bu nedenle, narsistik kişilik bozukluğu olan birinin, "Öfkeli olduğumu bilmeliydin," dediğini duyabilirsiniz; bu kişi, sizin duygularını önceden tahmin etmenizi ve herhangi bir iletişim olmadan ne hissettiğini anlamanızı bekler.

Grosso, "Böyle bir ifade, diğer kişinin yumurta kabukları üzerinde yürüyormuş gibi aşırı tetikte hissetmesine yol açabilir," diye açıklıyor.

Ayrıca, korku, suçluluk ve yükümlülük duyguları da ortaya çıkabilir ve bu da haksızlığa uğrayan kişiden gücü alır, diye belirtiyor.

6. Konuya değinmeyen uzun soluklu ifadeler

Riaz, "'Söz salatası' denen bir kavram var; burada mantıklı olmayan şeyler söyleyebilirler," diyor. Bu nedenle, sizi şaşırtmak için bağlantı kurmayan ifadeler söyleyebilirler, diye ekliyor.

"Mesela, 'Ben bu aile için her şeyi yapıyorum, sen evde oturuyorsun ve ben geleceği ve daha iyi ne yapabileceğimizi düşünüyorum ve eğitimimi almaya çalışıyorum,'" diyor Riaz.

Sonunda siz de, neden kavga ettiğinizi bile unutuyorsunuz çünkü konuşma çoktsn yön değiştirmiş oluyor.