Neden huzursuzum?

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Tahammülsüz birine dönüştüyseniz, hep daha fazlasını istiyor, elinizdekilerle yetinemiyor ve kendinizi sürekli mutsuz hissediyorsanız bu önerilere göz atın!

Bir türlü elinizdekilerle yetinememek, hep daha fazlasını istemek, ailenize, arkadaşlarınıza, komşularınıza, çocuklarınıza tahammül edememek, bir süre sonra kendinize

de tahammül edemez hale gelmek… Eğer bu insan sizseniz, bunları deneyin!



Sosyal ilişkilerinize göz atın: 30 yaşına gelmiş bir insanın 5-6 yıllık bir-iki dostu olması gerekiyor. Eğer bulunduğunuz çevrelerde herkes size yanlış yapıyor, kimse

sizi anlamıyor, çevrenizdekilerle hep bir geçimsizliğiniz varsa bunu dikkate almak şart. Öte yandan dostluklara kıymet vermek, insanları olduğu gibi kabul etmek çok önemli. Çünkü yakınlarımız genellikle bizi dinlemiyor, eleştirmeyi tercih ediyor. Oysa biz sadece dinlenmek istiyoruz. Kendimizi birine engellenmeden anlatırken ikilemlerimizi zaten kendimiz fark ediyoruz. Kimsenin bir eleştiri yapmasına, fikir vermesine dahi gerek kalmıyor. Kendi çevremizdekileri de az yemek yapmış, iyi giyinmemiş, geç gelmiş gibi yargılarla eleştirmemiz gerekiyor. İnsanların eleştiriye değil, paylaşıma ve sohbete ihtiyacı var.



Aile ilişkilerinizi değerlendirin: Kendinizi ailenize ne kadar ait hissediyorsunuz ve orada ne kadar yeriniz var? Örneğin ailenin en küçüğüyseniz ve ağabeyiniz nedeniyle aile içinde büyüyecek yeriniz, yerleşke alanınız kalmamışsa bununla yüzleşmeniz gerekiyor. Çare ise oradan çıkabilmekte yatıyor. Aile ilişkilerini bozmadan, sistemi dağıtmadan,

anlaşılabilir savunmalarla oradan çıkıp başka bir yerde yeşermeniz, sizin bir eksikliğiniz olmadığını fark etmeniz gerekiyor.



Tekrarları yaşamayın: Ailede yaşadığınız sorunları kendi hayatınızda da tekrarlamayın. Sorunların farkında olun ki ailedeki aynı figürleri tekrar hayatınıza sokup benzer sorunları baştan yaşamayın, kendinizi yine aynı hissetmeyin.



İş ilişkilerinizi gözden geçirin: İş yerinizde bir çatışma varsa bunu net çatışma olarak değil, kendinizi o kişiden farklı şekilde ortaya koyarak sürdürün. Cesaretiniz varsa gerekli duruşları sergileyerek, duygusallığa kapılmadan mücadele edin. Eğer buna gücünüz olmadığını düşünüyorsanız başka bir kulvara geçin ama kalıp uygun mücadele etmenin uzun vadede daha iyi sonuç vereceğini unutmayın.