Özsaygınızı artırın!

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Özsaygınızın zayıf oluşu sizin daha kolay pes etmenize, sürekli stres altında olmanıza, mutsuz, güven problemi yaşayan biri olmanıza sebep olabilir.

Kendimizi sevmemiz, eleştiri sınırımız, hata yaptıktan sonraki tavrımız, özgüven eksikliğimiz… Bütün davranışlarımızın ve yönelimlerimizin altında ‘özsaygı’ kavramı yatıyor… Duruşunuzu, insanlara olan yakınlığınızı ve tercihlerinizi yönlendiren bu kavram, kendinize verdiğiniz değer, sevgi anlamına geliyor. Zaman zaman yaşadığınız kötü tecrübeler zamanla özsaygınızı zayıflatabilir. Ama istikrarlı bir duruş sergileyerek bu problemi çözmek çok da zor değil! İşte yapabilecekleriniz:



Kimseyi kendinizden değerli görmeyin: Ergenlik çağındayken bize öğretilmeye başlanan başka insanları daha değerli ve önemli görme mecburiyetinden kurtulun! Onların bilgisi, unvanı, sosyal mevkisi sizinle alakasız olabilir. Fakat bu onu sizden daha değerli ve önemli değil, sadece sizden ‘farklı’ yapar.



Bırakacağınız izlenim hakkında asla endişelenmeyin: Evet izlenim, kendinizi nasıl yansıttığınız çok önemli. Fakat bu konuda endişelenmez, rahatlar ve olduğunuz gibi görünürseniz; daha iyi bir izlenim bırakabilirsiniz.



Kendinizi kısıtlamayın: Yapacağınız bir şeyi, alacağınız bir kıyafeti başkalarının onayına sunup onlara göre hareket etmekten vazgeçin! Diğer insanların düşüncelerine ne kadar önem verirseniz, kendi seçimlerinizi ve yaşamınızı o kadar kısıtlamış olursunuz.



Kimse için değişmeyin: İnsanların sizi daha çok sevmesi için kendinizi değiştirmeyin. Eğer kasıtlı bir hata yaparsanız, telafi etmek yerinde bir davranış fakat sizi zevkleriniz,

seçimleriniz yüzünden sevmiyorlarsa olduğunuz gibi kalmalısınız!



Hayatınızı siz kontrol edin: Yeteneklerinize bir yenisini daha ekleyin. Sizin yapmanız gereken şeyleri başkalarına yaptırmamayı deneyin. Kendiniz için ne kadar çok şey yaparsanız, hayatınızın kontrolünü o kadar ele geçirmiş olursunuz.