Sigara depresyona sokuyor!

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İngiliz bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, sigara içenlerin depresyona yakalanma riskinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Profesör Dr. Robert West, sigara içenlerin yüzde 18'inin depresyonda olduğunu sigarayı bırakanların yaşamlarını daha mutlu sürdürdüklerini söyledi. West, "Sigarayı bırakanlar sadece fiziksel değil ruhsal sağlıklarına da kavuşuyor" dedi.



İngiltere'nin saygın üniversitelerinden Londra Üniversitesi'nde Profesör Dr. Robert West ve takımı tarafından, sigara içen, kısa süre önce sigarayı bırakmış ve hiç sigara içmemiş toplam 6 bin 500 kişinin katılımıyla yapılan araştırma, depresyonla sigaranın güçlü bağlantısı olduğunu gösterdi.



Sanıldığının aksine rahatlamak için içilen sigaranın endişe ve korkuyu tetiklediği ifade edilirken, depresyon kaynaklı ruhsal hastalıklara yakalananlardan sigara içenlerin daha erken yaşta öldüğü ifade edildi. (AA)

