Mükemmel bir iş kadını, eş, anne... Aynı anda hepsini birden olmaya çalışıyor, olamadığınızı düşündüğünüzde de mutsuz mu oluyorsunuz? O halde bu yazı tam size göre!

Yazı: Aleyna Balkan



Mükemmel bir iş, harika bir ilişki ve muhteşem bir vücut! Bütün bunlara aynı anda sahip olan bir kadın tanıyor musunuz? Tabii ki hayır! Çünkü böyle biri yok. Öyleyse kendinizi üzmeyi, mükemmellik peşinde koşmayı bırakın. Efsanevi süper kadınların sahip olduğunu sandığımız standartlarını inceleyin, hatırlayın ancak her alanda en iyi olmaya çalışmayı bırakın. Çünkü böyle bir kadın olmak için çabalamak insanın psikolojisini olumsuz etkiliyor.



Kariyer

Çalışma hayatında bizden beklenenler çok fazla. Kadınlar sadece bir işe sahip olup onun için çalışmakla kalmıyor; bunu en yükseğe taşımaları gerekiyor (Aynı zamanda eşiyle ve çocuğuyla olan ilişkisini devam ettirip, iyi bir seks için zaman ayırarak ve muhteşem görünerek!) Bir kadın hem haftada 60 saat çalışıp hem de her gün çocuklarının okul etkinliklerine gidemez elbette. Ama biz yine de bu dengeyi ayarlayamadığımız için kendimizi azarlamaya devam ediyoruz. Tabii ki herkes hayallerini yaşamayı ister ama bunu yaparken kariyerimizde en üst noktaya gelmediğimiz için veya çocuklarımıza/evimize yeterince zaman ayıramadığımız için kendimizi kötü hissetmemeliyiz. Çünkü hepsinde aynı derece iyi olmamız mümkün değil.



Güzellik

Başarıya ulaşmak için ‘güzellik’ standardı bizler için artık yeni bir yük. Fiziksel mükemmellik adına beklentiler geçmiş toplumlarda da vardı ama zamanla bizler özgürleştikçe vücudumuzla ilgili takıntımız da artmaya başladı. Sadece 2007 yılında Amerika’da estetik ameliyatlara 13 milyar dolar harcandığı biliniyor (bunların çoğu kadın) ve her yıl 10 milyon Amerikalı genç kız yeme bozukluğu hastalığına yakalanıyor. Bu araştırma sonuçları bize ideal güzelliğe ulaşma çılgınlığının hangi boyuta geldiğini gösteriyor. Üstelik güzel görünme beklentisi yalnızca ünlü ve göz önünde olan insanlar için geçerli değil. Bir hukuk bürosunda veya dernekte çalışan kadınlara da baksanız hepsinin saçının ve tırnaklarının yapılı olduğunu ve vücutlarının güzel bir şekle sahip olduğunu görürsünüz. Evet bu gibi güçlü kadınların da harika görünebileceğinin kabul edilmesi kesinlikle iyi bir gelişme ama günün her

saati bu şekilde görünmek zorunda mıyız?



Evlilik

Kadınlar olarak geçmişten bugüne bazı özgürlüklere kavuşmuş olsak bile evlilikle ilgili beklentilerimizi gittikçe arttırdığımız bir gerçek. İyi bir ev hanımı, harika bir anne ve herkesin isteyeceği bir eş olmanın yanında kariyerimizin de hayranlık uyandırıcı olmasını istiyoruz. Ve hayal ettiğimiz bu peri masalına ulaşmaya çalışırken zaman zaman sorun yaşadığımızda bunu kabullenemiyoruz. Bu nedenle bir evliliğin kusursuz olmasını beklemek başka bir süper kadın efsanesi olarak karşımıza çıkıyor.



Annelik

Ve işte sırada kendimizden yüksek beklentilerimizin olduğu bir rolümüz; ‘annelik’ sıfatımız var. Evlendikten hemen sonra kadınlar üzerinde yaratılan çocuk sahibi olma baskısı, doğumdan sonra bize bu kez yeni sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirme kaygısını getiriyor. Bebek sahibi olmak bizi zorunlu olarak işlerimizden uzaklaştırıyor. Ve sonra işe döndüğümüz zaman bile aklımız çocuğumuzda kalıyor. Biz; ‘okula gitti mi, yemeğini yedi mi?’ gibi sorularla boğuşurken kariyerimiz yerinde saymaya başlıyor! Kariyer ve çocuğu

aynı anda yapmak mümkün olsa da bunların her ikisini de mükemmel şekilde yapabilmek kesinlikle bir hayal. Bu nedenle hangisini ihmal edeceğinizi yine siz belirleyeceksiniz.



Ev kadını

Kariyere, çocuğa ve ideal güzelliğe sahip olmak için çalışırken ev hanımlığından uzaklaşmanın ve bu konuda eksilere sahip olmanın sorun olmayacağını düşünebilirsiniz. Ama hayır. Ev kadınlığına dair standartlar anneannelerimiz zamanından bu yana fazlasıyla arttı. Eşimiz veya çocuğumuza sabah kahvaltı hazırlamak, akşam eve geldiklerinde güzel bir akşam

yemeği ile onları karşılamak ve bunların yanında evi toplamak, çamaşırları yıkamak... Hiç zamanımız olmamasına rağmen ev işlerini de yapmamızın beklenmesi, tüm gün devam eden koşturmamızın evde de devam etmesine neden oluyor. Gördüğünüz gibi süper kadının hayatında dinlenmeye yer yok. Peki sizce bu mümkün mü?



Son olarak, yorulmama standardı

Bütün bu beklentiler arasında en çıldırtıcı olan ne biliyor musunuz? Bunlar için çabalamıyor gibi görünmeye çalışmak. Çünkü süper kadının dünyasında mükemmellik kendiliğinden kolayca gelmeli ve o yalnızca bunun keyfini çıkarmalı. Yani süper bir kadınsanız; beklentiler karşısında soğukkanlı ve rahat olmanız şart. Tabii gerçek bundan farklı. İşimiz, görünüşümüz, maddi durumumuz ve ailelerimiz konusunda endişeleniyoruz. Zaman zaman şikayet ediyor, bunalıyoruz... Bu nedenle yine hayallerdeki ‘süper kadın’ olamıyoruz.



Efsaneye kanmayın!

Baskılarla yüzleşebilmeniz için işte her zaman aklınızda tutmanız gerekenler:

Hatırlayın! Süper kadın diye bir şey yok ve hiçbir zaman olmadı. Bu sadece bir hayal ürünü, asıl gerçek olan sizsiniz. Olmayan bir şeye ulaşmaya çalışarak hayatınızı zorlaştırmanız kesinlikle anlamsız.

Erkeklerden öğrenin. Erkekler her şeyi teker teker yapabileceklerini biliyorlar. Ama kadınlar ilişki, iş, çocuk, bakım hepsinin mükemmel olması için çalışıp duruyorlar. Siz de bunlardan birini daha kötü yapmayı veya yapmamayı göze alabilirsiniz. Sadece bunun hangisi olacağını seçmelisiniz.

Sosyal hayatınızla ilgili suçlu hissetmekten vazgeçin. Her daveti kabul etmek zorunda değilsiniz. LCV yapmadan önce kendinize sorun:

(1) İş için gerekli mi?

(2) Size profesyonel anlamda veya entelektüel açıdan katkısı olacak mı?

(3) Bundan keyif alacak mısınız? Bu üçüne de ‘hayır’ cevabını veriyorsanız, o davete gitmeyin.

Bir egzersiz yapın. Bu her ne kadar saydığımız sahip olmamız beklenen standartlardan biri gibi gözükse de egzersiz yapmak rahatlatır. Yürümek, yüzmek ya da spor salonunda ağırlık çalışmak... Birini yapın ve stres nedeniyle birini öldürebilecek duruma gelmekten kurtulun.

Ailenize yakın olun. Hayatınız gittikçe daha da karmaşık hale geleceği için ailenize yakın olmak size iyi gelecek. Bu nedenle anne-babanıza veya kardeşlerinize yakın bir yerde yaşayın. Ve tabii ki doğru eşi seçin! Sizi seven ve olduğunuz gibi beğenen biriyle olun; kusursuz olmanızla ilgilenmeyen kişi doğru insandır.

Sevdiğiniz işi yapın. Eğer sizi tatmin eden bir işe/kariyere sahipseniz çocuğunuz olduktan sonra iş hayatına katlanmanız sizin için çok daha kolay olacak.



Kadınların bilmesi gereken çok önemli bir gerçek var; hiç kimse ‘iyi’ sayılan standartlara aynı anda sahip olamaz. Bu nedenle süper kadın efsanesine özenerek kusursuz olmak için çalışmayı bırakın ve sizin için neyin önemli olduğuna odaklanın. Sonra da cesurca ve keyif alarak diğerlerini geride bırakın.