Yalnızlık kalbin düşmanı

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Bekarlık her ne kadar sultanlık gibi görünse de, kalp sağlığı için en ideali evli olmak!

Yazı:Selin Kılıç / Seninle



Araştırmalara göre, evlilik kalbe iyi geliyor. Yalnız kalan kişi hayatın tüm sorunlarıyla tek başına boğuşurken, evli çiftler daha düzenli ve standardı daha yüksek bir hayat yaşıyor. Bu da kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Araştırmalara göre kalp sağlığı ile insan psikolojisi arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu öncelikle hayata pozitif bakmaktan ve kişiyi mutlu edecek bir eşe sahip olmaktan geçiyor. Yani, duygularla özdeşen kalp, aşksız bir yaşamı kabul etmiyor. Liv Hospital Kalp Sağlığı Kliniği Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alp Burak Çatak da bu görüşü savunuyor. Doç. Dr. Çatak, evliliğin kişiyi yalnızlık hissinden kurtardığı için kalp sağlığına iyi geldiğini söylüyor. Finlandiya’da yapılan ve ‘Europan Journal of Preventive Cardiology’de yayınlanan araştırma da bu görüşü destekliyor. Araştırma sonuçlarına göre evlilik hem kadın hem de erkeğin kalp krizine bağlı ölüm olasılığını belirli oranda azaltıyor. Özellikle orta yaşlı evli ve birlikte yaşayan çiftlerde akut olaydan sonraki süreç çok daha olumlu seyrediyor. Araştırma sonuçlarına göre bekar erkeklerde kalp krizi geçirme ihtimali evli olanlara göre yüzde 58-66 daha yüksek. Kadınlarda ise bu oran yüzde 60-65. Kalp krizine bağlı ölüm oranlarıysa bekarlarda çok daha yüksek seyrediyor. Bekar erkeklerde kalbe bağlı ölüm oranı evli erkeklere göre yüzde 60-68 daha yüksek saptanırken, bekar kadınlardaysa bu oran yüzde 71 daha fazla.

