Yeni yıla 20 yeni karar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yeni yıl demek yeni kararlar demek, bunu hepimiz biliyoruz. 2014 sizin için rutinin dışına çıkma yılı olsun. İşte bizden size 20 fikir...

Yazı: Deniz Gürlek



1. YENİ bir yabancı dil öğrenin. İngilizceniz yeterli değilse elbette öncelik onda, eğer o tamam diyorsanız yeni bir dil seçin.

2. İster komşu Yunanistan olsun ister dünyanın diğer ucundaki Arjantin bu sene en az bir YENİ ülke görün.

3. “Ben şu tarz müzik seviyorum” demek kolay. Bu sene zoru seçin, daha önce hiç dinlemediğiniz YENİ bir müzik türünü keşfedin.

4. YENİ bir sporla tanışın. Belki bugüne kadar sporu sevmemenizin nedeni doğru spor dalıyla tanışmamış olmanızdır.

5. Öğle tatilinde gideceğiniz bir esnaf lokantası da olsa hafta sonu gideceğiniz şık bir restoran da olsa hep aynı yerlere gitmekten vazgeçin. Bunun yerine her hafta YENİ bir mekan keşfedin.

6. Kimimiz kırmızı renkten uzak duruyor kimimiz yeşil... Ama o rengi bu sene hayatınıza dahil etmeyi deneyin. Belki o YENİ rengin enerjisi size çok iyi gelecek.

7. Her hafta YENİ biriyle tanışın. İster iş vasıtasıyla olsun ister arkadaş çevresi ister taksi şoförü, her yeni insan size mutlaka bir şey katacak.

8. YENİ bir saç modeli deneyin. Cesaretiniz varsa kestirin, o kadar büyük değişiklik istemiyorum diyorsanız da farklı tarama veya toplama yöntemleri deneyebilirsiniz.

9. Eğer işinizden memnun değilseniz, şikayet ederek vakit harcamayın, hemen YENİ bir iş bakmaya başlayın.

10. Eğer ilişkinizden memnun değilseniz yeni bir yıl YENİ bir aşk için ideal.