Her şey bir anda değişti. Çocuklar, okul taksitleri, ilgisiz eşler, romantik geceler ve tatil planları artık konuşulması gereken en mühim konular arasına girmişti. Halbuki daha düne kadar yapılan çapkınlıklar, peşimizde koşanlar, hayallerimiz ve birlikte yapacağımız o büyük tatili konuşuyorduk. İlk taşı en günahsız olan (gerçekten böyle mi?) attı ve bir anda dünya evine girerek önlenemez bir serüvenin kapısını açtı.
Süregelen zamanda tüm yaşam inat edercesine tüm işleyişini başka bir yöne çevirdi. Şimdi herkes evli, çocuk sahibi ya da uzun bir romantik ilişkinin demirbaşı… Siz mi? Yoksa bir arkadaş grubunun son bekarı olmayı kolay mı sanıyoruz? Asla!
Belki çocukluktan, belki de daha yakın tarihli bir arkadaş grubuna sahip olduğunuzu varsayalım. Çok eğlendiğinizi ve kendinize ait bir dünyanız olduğuna yemin edebiliriz. Buradan bakınca sizi kader bile ayıramaz ama zamanla değişen medeni haller dünyanızı değiştirmeye çoktan fazlasıyla yetmiştir.
İlk evleneni ikincisi, ilk nişan törenini ikinci bekarlığa veda partisi takip eder. Siz arkadaşlarınızın bu özel günlerinde onların mutlak destekçisi olmanın yanı sıra kendi bekarlığınızın kıdem tazminatını da hesaplamaya başlarsınız. İlk etapta hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair karşılıklı sözler verilse de nafile… Çünkü şartlar ve ortam değiştikçe masadaki konular da yerini yenilerine bırakacak.
Tüm bu yaşananların cinsiyetten bağımsız olduğunu en baştan belirtelim. Kadınlar da erkekler de arkadaş gruplarının yıkılmayan son kalesi yani son bekarları olarak fazlasıyla havalı bir biçimde gözümüzde canlanıyor. Arkadaş gruplarının son bekarları birbirlerini yüz metre öteden tanıyabilir diye umuyoruz. Psikolog Şevval Başar, bireylerin genellikle kendilerini, objektif olarak gözlemledikleri yerin akran grupları olduğunu belirtiyor.
Bu gruplar içerisinde kendimizi görme şansını elde ettiğimizi ifade ediyor ve ekliyor: “Bir grup üyesi olabilmek her birimiz için büyük önem taşır. Bu sebeple grupta neler olduğunu gözlemler ve kimin nasıl roller aldığını ve bizim buradaki yerimize odaklanırız. Bireyler, evliliği genel olarak yaşam doyumunu arttıran, mutluluk ve tatmin duygularının bir kaynağı olarak tanımlarlar.
Dolayısıyla gruplarda herkesin evlenmiş olması ve bireyin bu konuda bir girişimi veya adımının olmayışı kişiyi yalnız ve yetersiz hissettirebilir. Bunun bir diğer sebebi ise bireylerin toplumsal bir baskı altında da hissediyor olmasıdır.” Neden arkadaş gruplarımızın düşüncelerine önem verdiğimize dair uzman görüşünü de aldıysak yola devam edelim.
Henüz fark edemeyenler için yalnızlığın, aradığımız ya da beklediğimiz partneri bulamamanın haricinde kişisel bir tercih olabileceği bilgisinin altını çizmekte fayda var. Ardından, bekarlığın kendini ve hayatı keşfetmek için en iyi yollardan biri olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Kendi başının çaresine bakabilen biri için hayat çok da korkutucu gelmiyor. Ayrıca tüm hayati kararları kendi kendine alan biri için yaşam her adımda yeni sürprizler hazırlıyor.
Tüm bunlara ve evlilik, ilişki meselelerine olan sözde bilgisizliğimizi göz önünde bulundursak da grubun tüm üyelerinin fikrimize ihtiyaç duyduğu da bir gerçek. Sorun yaşanan evlilikler, özel okul seçimi, mobilya değişimi veya hediyeler için kapımız her an çalınabilir. Çünkü hem daha objektif ve yaratıcı fikirlere hem de büyük ihtimalle bu konulara vakit ayırabilecek vakte sahibiz. Evlilik hazırlıklarında uzmanlaşmış bir diğer son bekara kulak verelim mi?
‘Çapkınlığa çıkamıyorum!’ sözleri yeni son bekarımızın söylediği ilk cümle oluyor. Tüm arkadaşları bir şekilde romantik partnerlere sahip olduğu için hep birlikte felekten bir gece çalmanın zorluğundan bahsediyor. Çünkü genellikle eşler bir şekilde olaya dahil oluyor. Ardından da kaçınılmaz son kapıda beliriyor…
İlişkiler üstü dokunulmazlığınızla arkadaş grubunuza katılan tüm romantik partnerler için en doğru arkadaşlardan birisiniz. Son bekar olarak, çılgın fikirler sunma, radikal tavsiyeler verme ve diğer bekarlarla tanışma hakkına da pek tabii sahipsiniz.
Tüm bu yaşananların üzerine bu kadar avantajımız da olsun ama değil mi? Kadınlar kadar erkeklerin de son bekarlık meselesinde hayli farklı noktalara değindiğini söyleyebiliriz. Zamanla kopan arkadaşlıklar yerini evli-evli eşleşmesine bırakırken; son bekarlar her zaman ailenin küçük çocuğu gibi iflah olması beklenen serseri olarak güncelleniyor.
Buna rağmen, yengelerin favori insanı olarak da gösterilen (tabii uslu biriyseniz) son bekarlar bu iletişim sayesinde sayfalarca yazsak da anlatamayacaklarımızı çabucak teorik olarak öğrenebiliyor. Bu arada, son bekar kadınlar cephesinde de işler pek farklı değil. Evlilik ya da uzun süreli romantik ilişkinin tarafı olmadan tüm dert, çile ve keyfi simule ederek yaşanmışlar arasında ekleyebiliyoruz.
Yeteri kadar ‘uslu’ bir son bekar değilseniz arkadaşlarınızın eşleri/sevgilileri siz kendi çiftinizi bulana dek sizi bir süreliğine oyundan çıkarabilir. Nereden mi biliyoruz? Elbette bir arkadaşımızın başına geldi…
Tamamen kendinden sorumlu, hayata karşı yalnızca ‘kendisi olabilen’, birey olmanın mutlak zevkine varmış ve yaşamını buna göre devam ettiren son bekarlar için saygı görme vakti. Dışarıdan gelen tüm etkilere -her ne kadar zor olsa da- kulak tıkamak ve bildiğini okumak ise hala çok moda. Unutmayın, son bekar olmak partinin renkli ışıkları söndüğünde yalnız olacağınız anlamına da gelmiyor.
Psk. Şevval Başar, içinde bulunduğumuz an, yeni kararlar almak ve daha sağlıklı ilişkiler kurmak için en doğru ‘an’dır sözleriyle içimizden geçenleri uzmanlığıyla kelimelere döküyor. Siz; çöpçatanlara, çeyiz ve düğün salonuseverlere ve balayı turlarına karşı yıkılmayan son kalesiniz. Tabii aşık olana kadar...
O zamana kadar emin olun yalnız değilsiniz, çünkü her arkadaş grubunun bir bekarı vardır. Eğer bizde yok diyorsanız, belki de yeni bir bekar arkadaş edinmenin ya da ilişkinizi gözden geçirmenin zamanı çoktan gelmiştir.
Yazı: Baran ALIŞKAN
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