Nişanlılık bazı durumlarda çok da önemsenmeyen bir zaman olarak görülmektedir. Halbuki evliliğin ön çalışmaları denebilecek bu zamanda çiftlerin birbirlerini tanımak için oldukça fazla mesai ve emek harcamaları gayet doğru olacaktır.

Evlilikte sonradan ortaya çıkacak anlaşmazlıklar ve sıkıntıları ortadan kaldırmanın en temel yollarından biri nişanlılık süresini iyi değerlendirmek ve çiftlerin birbirlerini detaylı bir şekilde tanımasına olanak saklamaktır.



1- Hobiler

Hobiler ülkemizde genellikle kitap oku ak ve film izlemek gibi herkesin zaten yapması uygun olan alışkanlıkları tanımlamakta kullanılır ama gerçekte hobi demek insanın yalnız başına yapmaktan hoşlandığı davranışlardır. Bu durumda çiftlerin yalnız zamanlarında nelerle uğraşmayı sevdiklerini birbirlerine anlatmaları ileride yaşanabilmesi mümkün sorunlarında önünü kapayabilir.







2- Maddi görüşler

Evliliklerin en temel sıkıntılarından biri maddi konulardaki anlaşmazlıklardır. Para kazanmanın oldukça zor olduğu ama harcamanın oldukça kolay olduğu dönemlerden geçiyoruz ve herkes aynı şeylere para harcamak konusunda fikir birliğinde olmayabilir. Nişanlılık döneminde çiftlerin hayallerini ve ileride nelere yatırım yapmak gibi düşünceleri olduğunu açıkça konuşmalarında fayda vardır.







3- Çocuk meselesi

Çocuk, her çiftin aşklarını taçlandırmak ve aile kurmak için istediği bir yaşam biçimidir. Ama çocuk isteyip istememek aslında çok derinlerde yatan bir sıkıntıyı ortaya çıkartabilir. Kendine ve eşine güven problemini. Çocuk sahibi olduktan sonra eşler arasında otaya çıkan güven ve iş dağılımındaki sıkıntılar boşanmalara ve hatta daha vahim sonuçlara yol açabiliyor.







4- Kıskançlık ve güven

Nişanlılık döneminde çok belli edilmese de evlendikten sonra çiftler başka bir seviyeye yükselirler. Özellike gelecek kaygısı ve güvende hissetme isteği baskın olacaktır. Başka arayışlara ve hayatı sorgulamak gibi aslında ilk gençlik yıllarında halledilmesi gereken yetişkin problemleri, ailelerden geç kopma veya hiç kopamama alışkanlığı nedeniyle, toplumumuzda evlilik sırasında düşünülmeye başlanır. Dürüst ve içten bir şekilde bunları konuşmaktan çekinmeyin.



