Justin Bieber, Ramsay Hunt sendromu nedeniyle yüzünün yarısının felç olduğunu açıkladı

Ünlü yıldız Justin Bieber, 7 Haziran'da Toronto'daki Scotiabank Arena'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu Ramsay Hunt sendromu nedeni ile ertelemek zorunda kaldı.

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Ramsay Hunt sendromu teşhisi konulan ABD’li şarkıcı Justin Bieber, yüzünün yarısının tamamen felç olduğunu söyleyerek hayranlarına üzücü haberi verdi. Cuma günü Instagram Hikayeleri'nde ağlayan bir emoji ekleyerek "Yemek yemek gittikçe zorlaşıyor, bu son derece sinir bozucu oldu, lütfen benim için dua edin" diye yazdı. Şarkıcı, Cuma günü erken saatlerde Instagram'da bir video paylaşarak nadir görülen nörolojik bozuklukla sahip olduğunu anlattı.

Ayrıca Bieber, hayranlarına sendromun belirtisi olan yüz felci yaşadığını da açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir video paylaşan Bieber şu sözleri söyledi: "Açıkçası yüzümden muhtemelen görebileceğiniz gibi, Ramsay Hunt sendromu adı verilen bir sendromum var ve kulağımdaki sinirden, yüz sinirlerime saldıran ve yüzümün felç olmasına neden olan bir sendrom. Gördüğünüz gibi, bu göz kapanıp, açılmıyor. Yüzümün bu tarafıyla gülümseyemiyorum, bu burun deliğim hareket etmiyor, bu yüzden yüzümün bu tarafında tam felç var." dedi ve devam etti. "Görebildiğiniz gibi bu oldukça ciddi. Keşke durum böyle olmasaydı ama açıkçası, vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor ve umarım anlarsınız ve bu zamanı dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım ki bu hayatta var olma nedenimi tamamiyle gerçekleştirmeye devam edeyim."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Justin Bieber (@justinbieber)'in paylaştığı bir gönderi

Hayranlarına sabırlı oldukları için teşekkür etti ve hastalığı kolay atlatabilmek için yüz egzersizleri yaptığını söyledi. İyileşmesinin ne kadar süreceğini bilmediğini açıklayan yıldız, bu haftanın başlarında yaklaşan üç performansının ertelendiği açıkladı. Geçen ay Hailey Baldwin de felç benzeri semptomlar göstermişti.