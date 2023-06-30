Resveratrol nedir, ne işe yarar? Resveratrol faydaları nelerdir? İşte resveratrol bulunan besinler

Bağışıklık sisteminin gelişmesi için de birçok doğal yollara başvurulmaktadır. Bunlardan bir tanesi de resveratroldür. Memorial Şişli Beslenme ve Diyet Bölümü Uz. Dyt. Nur Sinem Türkmen, resveratrole dair merak edilenleri anlattı.

Resveratrol nedir?

Resveratrol, stilbenoidler adı verilen bir polifenol grubuna ait bir bileşiktir. Bu bileşikler, bir etilen köprüsü ile birbirine bağlanan iki fenol halkasından oluşur.

Aynı zamanda bitkilerin stres altındayken ürettikleri koruyucu bir antibiyotik olan fitoaleksindir. Phytoalexin, bitkilerin mantar saldırılarından, ultraviyole radyasyondan ve diğer tehdit edici durumlardan kurtulmasına yardımcı olur.

İnsanlar resrevatrol tükettiğinde, tıpkı antioksidanların yaptığı gibi vücudun zararlı molekülleri detoksifiye etmesine yardımcı olur.

İnsan vücudu bileşiği hızla metabolize eder. Yağda çözünür ve antikanserojenik, antioksidan ve östrojenik aktiviteye sahiptir. Resveratrol, kırmızı şarap içmenin sağlık yararlarının arkasındaki maddelerden biridir.

Resveratrol faydaları nelerdir?

Genellikle vücuttaki antioksidan aktiviteyi taklit eder, bu nedenle birçok sağlık yararı sağlayabilir. Araştırmalarda, en çok insülin direnci, kardiyovasküler koruma ve kan basıncı düzenlemesi, yumurtalık sağlığının korunması ve akciğer fonksiyonunun iyileştirilmesinde rol oynadığı gösterilmiştir.

Ek olarak resveratrol, romatoid artrit, erkeklerde kısırlık ve testis sağlığı için terapötik bir ajan görevi görebilmektedir.

Resveratrol hangi gıdalarda bulunur?

Resveratrol, 70'den fazla bitki türünde bulunur, en çok kırmızı üzümün kabuk ve çekirdeklerinde ise ön plana çıkmaktadır.

Resveratrol nasıl tüketilir?

Resveratrolü güvenli miktarlarda tüketmenin en kolay yolu üzüm, şarap, yaban mersini, kızılcık, nar ve bu meyveleri içeren meyve suları tüketmektir. Ayrıca, son günlerde özellikle kan basıncını düşürmek için resveratrol takviyesi kullanımı da artmıştır. Bu takviyelerin çoğu, bir kişinin gıda kaynaklarından doğal olarak tüketeceğinden çok daha yüksek dozlarda resveratrol içerir.

Resveratrol zararları var mı? Kimler tüketmemeli?

Resveratrol için önerilen kesin bir doz yoktur, ancak büyük miktarlarda tüketilmesi sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Genel olarak, bir kişi kısa bir süre için küçük miktarlarda resveratrol alırsa, yan etkiler yaşamaz. Bununla birlikte, günde 2,5 gram (g) veya daha fazla dozlarda mide bulantısı, kusma, ishal, karaciğer fonksiyon bozuklukları gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.

Resveratrol takviyesi almanın bir sakıncası var mı?

Yüksek dozlarda resveratrol, bazı ilaçların biyoyararlanımını ve toksisitesini artırabilen enzim aktivitesini inhibe edebilir. Kan sulandırıcı, bağışıklık baskılayıcı ilaçlarla birlikte aldıklarında kanama riskinde artış görülebilir. 2016'da yapılan küçük bir çalışmada ise, bir katılımcıda 6 ay boyunca günde 1,5 g resveratrol almanın sonucunda, ateşlenme ve bağışıklık hücrelerinde azalma görülmüştür. Bu da fazla antioksidan alımına karşı vücudumuzun olumsuz tepki verebileceğini göstermektedir.