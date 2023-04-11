Sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şey! Çay içmenin faydaları

Çay içmenin pek çok faydası bulunuyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor. Verileri gözden geçirdikten sonra araştırmacılar, günde iki ila üç bardak içmenin daha iyi bağırsak sağlığı ve düşük kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riski ile ilişkili olduğu sonucuna vardılar. Dahası, çay içenlerin akciğer kanseri gibi bazı kanserlere yakalanma riskinin de azaldığı görüldü ve kemik sağlığı ve bilişsel işlev (yani beyin gücü) için faydaları vardır. Çay polifenollerinin karaciğerde yapılan miktarı baskılayarak ve kakayla atılan miktarı artırarak 'kötü' kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu da düşünülmektedir. Peki sevilen bitki çayları sağlık yararları açısından neler sunabilir?

ZENCEFİL

Bu, kanser terapilerinin neden olduğu sabah bulantısı veya mide bulantısı ile mücadele ile ilişkilidir, ancak araştırmalar, etki göstermesi için mağazadan satın alınan dört bardak zencefil çayına ihtiyacınız olduğunu göstermektedir. Sıcak suda bir çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil kullanılarak yapılan tek bir fincandan da benzer bir fayda elde edebilirsiniz.