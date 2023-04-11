Sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şey! Çay içmenin faydaları
Bir fincan çay içerken bunu okuyanlar için iyi haberlerimiz var. Bugün sağlığınız için yaptığınız en iyi şeylerden biri olabilir. İşte bir bardak çayın faydaları...
Çay içmenin pek çok faydası bulunuyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor. Verileri gözden geçirdikten sonra araştırmacılar, günde iki ila üç bardak içmenin daha iyi bağırsak sağlığı ve düşük kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riski ile ilişkili olduğu sonucuna vardılar. Dahası, çay içenlerin akciğer kanseri gibi bazı kanserlere yakalanma riskinin de azaldığı görüldü ve kemik sağlığı ve bilişsel işlev (yani beyin gücü) için faydaları vardır. Çay polifenollerinin karaciğerde yapılan miktarı baskılayarak ve kakayla atılan miktarı artırarak 'kötü' kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu da düşünülmektedir. Peki sevilen bitki çayları sağlık yararları açısından neler sunabilir?
ZENCEFİL
Bu, kanser terapilerinin neden olduğu sabah bulantısı veya mide bulantısı ile mücadele ile ilişkilidir, ancak araştırmalar, etki göstermesi için mağazadan satın alınan dört bardak zencefil çayına ihtiyacınız olduğunu göstermektedir. Sıcak suda bir çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil kullanılarak yapılan tek bir fincandan da benzer bir fayda elde edebilirsiniz.
NANE
Antispazmodik etkiye sahip bileşikler içeren nanenin bağırsak astarını gevşettiği ve hapsolmuş havayı serbest bıraktığı gösterilmiştir, bu da onu irritabl bağırsak sendromu, şişkinlik veya mide krampları olanlar için iyi yapar. Ancak kötü etkilenenler için, daha yüksek bir doz alacağınız için çay yerine nane yağı kapsülü öneririm. Suya birkaç nane yaprağı ekleyerek kendi çayınızı yapabilirsiniz.
PAPATYA
Papatya, uykusuzluğu azalttığı düşünülen belirli beyin hücresi reseptörlerine bağlanan bir antioksidan olan apigenin içerir. Bir çalışma, 2015 yılında Journal of Advanced Nursing'in bildirdiğine göre, yakın zamanda doğum yapmış ve iki hafta boyunca (akşamları bir fincan) çay içen kadınların içmeyenlere göre daha iyi uyuduklarını bildirdi.
ZERDEÇAL
Ülseratif kolit (kalın bağırsağın iltihaplandığı yer) hastaları arasında zerdeçalın ve daha spesifik olarak aktif bileşen kurkuminin faydalarına dair umut verici kanıtlar vardır. Ancak bu konudaki araştırmaların çoğu, yüksek doz kurkumin kapsülleri ile yapılıyor. Zerdeçal ayrıca menopoza bağlı sıcak basmalarına da yardımcı olabilir, ancak biraz soğumaya bırakın, çünkü sıcak basması ortasında dumanı tüten bir kupa dolusu faydayı ortadan kaldıracaktır.
Kaynar sıcak çay içmeyin. Bunun nedeni, araştırmaların çok sıcak içeceklerin yemek borusundaki hücrelere zarar verebileceğini ve bunun da kanseri daha olası hale getirebileceğini öne sürmesidir.