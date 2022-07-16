Şu an en sık görülen 4 koronavirüs belirtisi: İşte listedeki 20 semptom
İngiltere'de bu hafta yapılan bir araştırma da güncel koronavirüs belirtileri belirlendi. Peki, güncel koronavirüs belirtileri ne? Koronavirüsün en yaygın belirtileri şu an neler? Araştırma en yaygın görülen koronavirüs belirtilerini listeleliyor.
İngiltere'de bu hafta virüs testi pozitif çıktığını söyleyen 17.500 kişiden elde edilen verilere göre, koronavirüsü işaret eden en önemli semptom boğaz ağrısı. BBC'nin haberine göre öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemde eskisine göre çok daha nadir görülüyor.
Zoe App araştırmasından elde edilen verilere göre en çoktan en aza doğru 20 koronavirüs belirtisi şöyle:
1-Boğaz ağrısı - %58
2-Baş ağrısı - %49
3-Burun tıkanıklığı - %40
4-Kuru öksürük - %40
5-Burun akıntısı - %40
6-Balgamlı öksürük - %37
7-Ses kısılması - %35
8-Hapşırma - %32
9-Yorgunluk - %27
10-Kas ağrısı - %25
11-Baş dönmesi - %18
12-Lenf bezlerinin şişmesi - %15
13-Göz ağrısı - %14
14-Koku hissinde değişim - %13
15-Göğüs ağrısı - %13
16-Ateş - %13
17-Terleme - titreme - %12
18-Nefes darlığı - %11
19-Kulak ağrısı- %11
20- Koku kaybı - %10 oranda bildirildi
SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP BENZERİ SEMPTOMLAR
Imperial College London'dan React-1 araştırmacıları, bu varyantta koku ve tat duyusu kaybının daha az yaygın görüldüğünü söylüyor. Bunun yerine, insanlar daha fazla soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomlar bildiriyor.
Bu yılın Mart ayında hızla yayılan Omicron'un BA.1 ve BA.2 tipleri, bu değişimi getirdi. Ardından Omicron'un iki alt varyantı, BA.4 ve BA.5 hakim hale geldi ve virüsün yayılma hızını artırdı. Zoe Sağlık Çalışmasını yürüten Prof Tim Spector, "Covid nüfusta hala yaygın. İnsanlar geçmişte bir enfeksiyon geçirmiş ve aşıları tam olsa bile, hala onu kapıyor" diyor. Hem Zoe çalışması hem de React-1 çalışması yakın zamana kadar hükümet tarafından finanse edilmiş.