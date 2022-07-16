Şu an en sık görülen 4 koronavirüs belirtisi: İşte listedeki 20 semptom

İngiltere'de bu hafta virüs testi pozitif çıktığını söyleyen 17.500 kişiden elde edilen verilere göre, koronavirüsü işaret eden en önemli semptom boğaz ağrısı. BBC'nin haberine göre öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemde eskisine göre çok daha nadir görülüyor.

Zoe App araştırmasından elde edilen verilere göre en çoktan en aza doğru 20 koronavirüs belirtisi şöyle:

1-Boğaz ağrısı - %58

2-Baş ağrısı - %49

3-Burun tıkanıklığı - %40

4-Kuru öksürük - %40

5-Burun akıntısı - %40

6-Balgamlı öksürük - %37

7-Ses kısılması - %35