Su diyeti nedir? Su diyeti zararlı mı? Zararları ne?

Ünlü isimlerle gündeme su diyeti son zamanlarda oldukça gündemde. Bu makalede bir uzman eşliğinde su diyetine bakıyoruz. Çünkü, bilinçsiz yapılan diyetler uzun vadede faydadan çok zarar getiriyor ve sağlıklı için tehlikeli olabiliyor. Bu yazıda su diyeti nedir, nasıl yapılır? Su diyetinin zararları nelerdir? sorularının yanıtlarına bakıyoruz. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman su diyeti ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

SU DİYETİ NEDİR?

Öncelikle su diyeti nedir? Ozman bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Su diyeti; su orucu formunda sadece su içilen veya su diyeti formunda suya ek olarak su oranı yüksek bazı meyve sebzelerin diyete eklendiği diyet trendlerinden biri. Temelinde kişiye çok düşük kalori sağlaması ve bu sayede hızlı kilo kaybına yol açması yer alıyor. Zaten diyet trendlerinin ortak noktası çoğunlukla çok düşük kalori içermeleri ve bu sayede hızlı kilo kaybı sağlamaları oluyor.

SU DİYETİ NASIL YAPILIYOR?

Peki, su diyeti nasıl yapılır? Ozman bu soruya da şu yanıtı veriyor: Diyetin su orucu formunda kişiler gün içinde sadece su tüketiyor ya da su diyeti başlığı altında sadece su, taze meyve suyu, meyve, taze sebze suyu, sebze çorbası gibi su oranı yüksek besinler tüketiyor. Bu diyetler hızlı bir kilo kaybı sağlıyor gibi görünse de vücutta su ve kas kaybına yol açma olasılığı oldukça yüksek.

SU DİYETİNİN FAYDALARI VAR MI?

Su diyeti gündemde peki ancak gerçekten faydaları var mı? Diyetisyen Ozman'ın bu soruya yanıtı şöyle: Su orucu ya da su diyetinin dayanakları vücutta detoksifikasyon sağlaması, otofaji yani hücrelerdeki artık bileşenlerin temizlenmesini artırması, stres seviyesini azaltması, sağlığa iyi gelmesi gibi iddialar. Ancak bilimsel bir detoks mekanizması tanımlanmadığından ya da bu sonuçlar bilimsel çalışmalarla henüz desteklenmediğinden böyle bir yöntemin faydalı olduğunu söyleyemeyiz.

SU DİYETİNİN ZARARLARI NELER?

Su diyeti hakkında uyarılarda bulunan Ozman su diyetinin zararlarını ise şöyle sıralıyor:

İyi bir diyet modeli kişide sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmayı hedefler. Bu tür diyetlerde davranış değişikliği sağlanmadığından verilen kilolar hızla geri alınabilir.

Ayrıca kişi zamanla ciddi bir açlık yaşayacağından bu kısıtlamalar tıkınırcasına yeme, verilen kiloların daha hızlı geri alınmasıyla sonuçlanabilir.

Bu tür diyetlerin besin ögesi içeriği oldukça düşük olduğundan bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Ek olarak bu tarz çok düşük kalorili diyetlerin metabolizma hızını yavaşlattığını da bilmekteyiz.

Ayrıca; kişi bu süreçte yeterli sıvı alamazsa dehidrasyon, hipertansiyon gibi ciddi sonuçlar baş ağrısı, halsizlik gibi semptomlar da görülebilir.





SU DİYETİ KİLO VERDİRİR Mİ?

Bu tarz diyetler düşük kalori içeriği sayesinde başta hızlıca kilo verdirip kişileri motive edebilir. Ancak kilo verme süreci devamlılık arzetmez. Çünkü hem sürdürülebilir değildir, kişide bıkkınlık yaratır hem de metabolizmayı yavaşlatarak kilo verme sürecinin yavaşlaması veya durması ile sonuçlanır.

SU DİYETİ KİMLERE ÖNERİLMEZ?

Sağlıklı yetişkinler dışında risk grubu sayılabilecek diyabet hastalığı problemi olanlar, gut hastaları, yeme bozukluğu olanlar, yaşlılar, çocuklar, adolesanlar, emziren kişiler veya gebeler için oldukça riskli olabilir ve kesinlikle denenmemelidir.

SU DİYETİ DÜŞÜNENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sağlıklı bir yetişkin illa ki su diyeti yapacaksa -bu süre oldukça kısa olmalı- süt, kefir, ayran gibi besleyici özelliği yüksek, protein ve kalori içeren sıvıları da mutlaka diyetine eklemelidir. Su orucu ise çok daha riskli sonuçlar doğurabilir, bu nedenle su orucu hekime danışılmadan kesinlikle uygulanmamalıdır.

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