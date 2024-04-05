Susam yağı kullanmanın 7 faydası

Bu tohumlar harika bir protein kaynağıdır ve yemek pişirmede, kozmetikte ve hatta tıpta popüler olan susam yağı üretmek için preslenebilir. Susam tohumları siyah, beyaz ve sarı dahil olmak üzere her biri kendine özgü niteliklere sahip çeşitli renklerde bulunur. Siyah ve sarı tohumlar yaygın olarak kullanılırken, beyaz susam tohumları özellikle yüksek yağ içeriği ve kalitesi nedeniyle değerlenmektedir.

Susam yağının kendisi iki ana türde gelir: çiğ ve kızartılmış. Ham yağın açık rengi ve yumuşak tadı vardır, bu da onu çeşitli yemeklerde çok yönlü hale getirir. Öte yandan, kızartılmış yağ, daha koyu rengi ve cesur, cevizli tadıyla tariflere zengin bir derinlik katıyor.

Bu makalede, susam tohumlarının ve yağının faydalarını inceleyeceğiz, sağlık yararlarına, yemek pişirmede kullanımlarına ve bu eski maddeye yeni başlayanlar için dikkate alınması gereken bazı noktalara değineceğiz.

SUSAM YAĞININ FAYDALARI

Susam tohumu yağı ağız yoluyla yiyeceklerle tüketilebildiği gibi cilde topikal olarak da uygulanabilir.

1. Kardiyovasküler sağlığı iyileştirir

Susam yağı yüzde 82 oranında doymamış yağ asitleri içerir. Bu yağ asitleri, çoklu doymamış yağ asitleri olan omega-3 ve omega-6 ile tekli doymamış yağ asidi olan omega-9'u içerir. Bu sağlıklı yağları düzenli olarak tüketmek kalple ilgili rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Susam yağı ayrıca Düşük Yoğunluklu Lipoprotein (LDL) kolesterolü ve trigliseritleri düşürerek kardiyovasküler sağlığı iyileştirecektir.

2. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikler

Susam yağı, sesamol ve sesaminol adı verilen iki güçlü antioksidan içerir. Bu antioksidanlar serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarıyla mücadele eder. Yağ ayrıca anti-inflamatuar özellikler içerir. Geleneksel Tayvan tıbbında diş ağrılarını, eklem ağrılarını, sıyrıkları, kesikleri ve adet öncesi krampları tedavi etmek için sıklıkla kullanılıyordu.

Laboratuar çalışmaları, susam yağının nitrik oksit üretimi gibi inflamatuar belirteçleri engelleyebileceğini göstermiştir. Topikal olarak kullanıldığında cildin iltihaplanmasına neden olan bakteriyel ve fungal cilt enfeksiyonlarını da önleyebilir.

3. Kan şekerini düşürebilir

Bir laboratuvar çalışması, susam yağının insanlarda kan şekerini düşürme potansiyelini gösterdi. İnsanlar üzerinde 46 diyabetik yetişkin hastayı kapsayan bir başka çalışma, bu yağı 90 gün boyunca tüketmenin kan şekeri seviyelerini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

Diyabetin ciddi bir tıbbi durum olduğunu lütfen unutmayın; bu nedenle susam yağını kullanmadan önce sağlık uzmanınızla görüşün. Ayrıca kan şekerini düzenleme potansiyeli konusunda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

4. Güneşin ciltte yarattığı hasarı önleyebilir

Susam yağının cilde uygulanmasının zararlı UV ışınlarına karşı koruyucu bir bariyer sağladığı gösterilmiştir. Bazı çalışmalar, bu ışınların yüzde 30'a kadar engellenebileceğini ve böylece güneşin zarar görmesi riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Bu, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi tarafından yürütülen ve UV ışınlarına maruz kalmaya karşı koruyucu etkilerini vurgulayan bir çalışma gibi araştırmalarla desteklenmektedir.

Susam yağındaki doymamış yağ asitleri de cilt iltihabını önleyebilir ve azaltabilir. Esnekliği artırmaya, erken yaşlanmayı, kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini önlemeye yardımcı olurlar.

5. Kanser hücresi büyümesini engelleyebilir

Susam yağı, vücudun hasarlı hücreleri doğal olarak ortadan kaldırmasına yardımcı olarak kolon kanseri riskini azaltma potansiyeli gösteren sesamol ve sesamin gibi faydalı bileşikler içerir. Ayrıca yağdaki lignan, meme kanseri gibi hormonla ilişkili kanserlerin önlenmesine de yardımcı olabilir. Ancak bu bulgular laboratuvar araştırmalarına dayanmaktadır. Bu sağlık faydalarını doğrulamak için insanları içeren daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

6. Sağlıklı saç büyümesini destekler

Susam yağı saça uygulandığında saç dökülmesini en aza indirmeye, doğal saç rengini korumaya ve saçınızı güçlü ve parlak hale getirmeye yardımcı olabilir. Antibakteriyel ve antifungal özellikleri nedeniyle kepek, kuru, kaşıntılı saç derisi gibi saç derisine bağlı hastalıkları iyileştirebilir.

7. Stresi, kaygıyı ve depresyonu hafifletir ve uykuyu iyileştirir

Susam yağı, stresi azaltabilecek ve ruh halini iyileştirebilecek tirozin ve diğer doğal bileşikleri içerir. Aynı zamanda rahatlamanızı ve uykunuzu iyileştirmenizi sağlayan triptofan da içerir. Ayrıca sinirleri sakinleştirecek ve sinir sisteminin genel sağlığını iyileştirecektir.