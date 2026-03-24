Uzman açıkladı: Jeomanyetik fırtına ve uykusuzluk ilişkisi

Jeomanyetik fırtınalar gerçekten uykuyu etkiler mi?

Bilimsel olarak G3 seviyesinde değerlendirilen jeomanyetik fırtınalar orta şiddetli kabul edilir ve esas etkilerini teknolojik sistemler üzerinde gösterir. İnsan vücudu üzerindeki etkiler ise doğrudan değil, dolaylı ve sınırlıdır. Ancak bazı çalışmalarda, manyetik alan değişimlerinin uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen melatonin hormonu üzerinde etkili olabileceği öne sürülmektedir. Bu durum özellikle hassas bireylerde uykuya dalmada güçlük veya yüzeyel uyku şeklinde kendini gösterebilir.