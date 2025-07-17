Uzmanından 4 tür meyve ve sebzedeki pestisitlerden kurtulmanın 6 yolu

Sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturan meyve ve sebzeler, pestisit kalıntıları endişesiyle zaman zaman kafamızı karıştırsa da mutfağımızda uygulayabileceğimiz pratik ve etkili yöntemlerle bu doğal lezzetleri güvenle tüketmek artık çok daha kolay. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemleri sıraladı.