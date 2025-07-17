Uzmanından 4 tür meyve ve sebzedeki pestisitlerden kurtulmanın 6 yolu
Günümüzde sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla birlikte, tükettiğimiz gıdaların içeriği de daha fazla sorgulanır hale geldi. Özellikle meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntıları, pek çok kişinin aklında soru işareti bırakıyor. Peki, sofralarımıza gelen taze ürünleri bu istenmeyen maddelerden arındırmak için neler yapabiliriz? Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun rehberliğinde, pestisit avcısı pratik yöntemleri ve dikkat etmeniz gerekenleri bir araya getirdik.
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Sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturan meyve ve sebzeler, pestisit kalıntıları endişesiyle zaman zaman kafamızı karıştırsa da mutfağımızda uygulayabileceğimiz pratik ve etkili yöntemlerle bu doğal lezzetleri güvenle tüketmek artık çok daha kolay. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemleri sıraladı.
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Elma sirkesi pestisit avcısı
1 litre suya 100 ml (%5 asetik asit) sirke ekle, 10-15 dk beklet, durula. Bazı pestisitleri %90'a kadar giderir.
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Sodyum bikarbonat, pestisitleri nötralize eder
1 litre suya 5 g karbonat koy, 12-15 dk beklet. Yüzey pestisitlerini %96'ya kadar azaltır.
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Sodyum klorür yapraklı sebzelerde etkili
1 litre suya 10 g kaya tuzu ekle, 10 dk beklet, durula. Organofosfatları azaltır.