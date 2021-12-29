Yılbaşına özel sağlıklı tatlı tarifleri: Yılbaşı sofrasında nelere dikkat edilmeli?

Yeni yılı umutla karşılama zamanı! Yeni kararlar almak, bize zarar veren alışkanlıklarımızı değiştirmek, yeri geldiğinde ‘hayır’ diyebilmek, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için gelecek planları yapmak... Bunlar için en önemli şey sağlık olduğuna göre beslenme alışkanlıklarını değiştirme ve sağlıklı besinlerle tanışma zamanı! Yıl olmuş 2022, hala aç kalarak zayıflamaya çalışmak? Diyet yapmak tatsız tuzsuz yemekler veya aç kalmak anlamına gelmez. Yemek yemek sosyal bir davranıştır. Doğum günü, yılbaşı ve evlilik yıl dönümü gibi özel günlerde aklımıza ilk ne yiyeceğiz sorusu gelir. Hem sağlıklı hem de lezzetli beslenmek mümkün. ‘Yeni yıl yeni kararlar!’ mottosu ile harekete geçme zamanı! Uzm. Dyt. Perihan Kılıç sağlıklı yılbaşı sofrasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, sağlıklı tatlı tarifleri verdi...

Sağlıklı bir yılbaşı sofrasında nelere dikkat etmeliyiz?

Tatlı tercihleriniz fırında elma-armut tatlısı, dondurma, sütlü tatlı tercih edebilirsiniz. Yemekten sonra fazla kalori almamak için çiğ karnabahar, havuç, renkli biberler gibi sebzeleri atıştırabilirsiniz. Kendinize kuru yemiş ve kuru meyvelerden oluşan küçük kase hazırlayabilirsiniz. Yoğurt ve zeytinyağlı mezelerden oluşan tabak yapabilirsiniz.

Aşırı kuruyemiş tüketiminin etkileri

Kuru yemişler içerdiği doymamış yağ asitleri ile kalp sağlığını korur. Meyvenin yanında kuru yemiş tüketirseniz kan şekeri kontrolü sağlamış olursunuz. Ancak kalori ve yağ miktarı fazla olduğu için porsiyon miktarına dikkat etmek gerekir.

Yılbaşı gecesi çocukları unutmayalım

Yılbaşı menüsünü oluştururken çocuklarımızın sevdiği yemekleri yapmayı unutmayalım. Çocuklar için yemeğin sunumu oldukça önemlidir. Bir besini seçerken rengine, kokusuna ve görüntüsüne dikkat ederler.

Kızartma yerine haşlama, fırında ve ızgara yöntemlerini kullanabilirsiniz. İçecek olarak şekersiz limonata, ayran, komposto tercih edebilirsiniz. Soslu et, tavuk, balık yerine köfte veya sossuz yapabilirsiniz. Havuç, domates, mantar sevdiği sebzeleri fırında pişirebilirsiniz.

Besin içeriği yüksek nohutlu ve yoğurtlu salatalar, köfte, kıymalı kabak spagetti, fırın mücver, sütlü tatlı, elma-armut tatlısı yapabilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalıklar pişirebilirsiniz. Hazır cipsler yerine evde baharat kullanarak patates, kabak ve elma cipsini fırında yapabilirsiniz.

Yılbaşına Özel Sağlıklı Fit Tatlılar

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