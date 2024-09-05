Z kuşağının terapide sürekli bahsettiği 5 büyük seks sorunu

Z Kuşağı ile çalışan terapistler, onların seksle ilgili en derin düşüncelerine, mücadelelerine ve korkularına vakıf olmasına rağmen yine de istatistikler tam resmi çizemiyor.

Size ruh sağlığı uzmanlarından, bu gruptaki insanlardan en sık duydukları cinsellikle ilgili endişelerden bazılarını bizimle paylaşmalarını istedik.