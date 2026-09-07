Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları, İtalya 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini Paola Egonu ve Ekaterina Antropova'nın etkili performanslarıyla İtalya, 25-16 tamamlayarak maçta 1-0 öne geçti.

Büyük rekabete sahne olan 2. seti Filenin Sultanları, 25-22 önde tamamlayarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

3. sette iyi servis atan ve daha etkili bir görüntü çizen İtalya, 25-12'lik üstünlük kurarak maçta yeniden 2-1 öne geçti.

Türkiye, baştan sonra üstün oynadığı 4. seti 25-21 kazanarak karşılaşmada yeniden eşitliği sağladı ve maçı altın sete taşıdı: 2-2.

Karar setinde Türkiye, İtalya'yı 15-10'luk skorla 3-2 yenerek üst üste 2.kez Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

ÜST ÜSTE 2. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Türkiye, nefes kesen maçta İtalya'yı 3-2 yenerek tarihindeki 2. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Filenin Sultanları son Avrupa Şampiyonası finalinde de Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.

SIRBİSTAN ÜÇÜNCÜ OLDU

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan bronz madalya müsabakasında son CEV Avrupa Şampiyonası finalisti Sırbistan ile Polonya karşılaştı.

Rakibini 25-21, 25-19, 15-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen Sırbistan, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2019'da altın, 2007, 2021 ve 2023'te gümüş madalya elde eden Sırbistan, 2015'in ardından ikinci kez bronz madalyayı ülkesine götürmüş oldu.