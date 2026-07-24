Filenin Sultanları’nın Çin ile yarı final mücadelesi QNB Terminal Kadıköy’de izlenecek

Filenin Sultanları, FIVB 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nde finale yükselmek için Çin karşısına çıkıyor. Çeyrek finalde ABD’yi beş sete uzanan mücadelede 3-2 mağlup eden Çin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yarı finaldeki rakibi oldu.

25 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

25 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatiyle 14.30’da oynanacak yarı final karşılaşması, İstanbul Söğütlüçeşme’de bulunan QNB Terminal Kadıköy’deki 7DE7 alanında dev ekranlardan canlı olarak izlenebilecek.

İstanbul’un dinamik buluşma noktalarından QNB Terminal Kadıköy, sporseverleri Filenin Sultanları’nın final yolundaki kritik mücadelesini birlikte izlemeye davet ediyor. Açık hava atmosferi, farklı sokak lezzetlerini bir araya getiren yeme-içme seçenekleri ve tribünleri aratmayan ortak izleme heyecanıyla karşılaşma, sporseverler için özel bir deneyime dönüşecek.



METROBÜS, MARMARAY VE YÜKSEK HIZLI TREN HATLARININ KESİŞME NOKTASINDA



Kadıköy Söğütlüçeşme’de Metrobüs, Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren hatlarının kesişim noktasında konumlanan QNB Terminal Kadıköy, merkezi ulaşım imkânlarıyla İstanbul’un farklı noktalarından gelecek sporseverlere kolay erişim sağlıyor.



Daha önce milli takımların önemli karşılaşmalarında sporseverleri marşlar, tezahüratlar ve büyük bir heyecanla bir araya getiren QNB Terminal Kadıköy, Filenin Sultanları’nın Çin karşısındaki yarı final mücadelesinde de voleybol coşkusunun adresi olacak.