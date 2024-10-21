Yeni Land Cruiser Prado Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

SUV TRENDİ GİDEREK ARTIYOR

Bozkurt, “Dünya ile paralel olarak SUV trendi ülkemizde de giderek artıyor. Toyota olarak biz de müşterilerimizin beklentilerine yanıt verecek geniş bir SUV ürün çeşitliliğine sahibiz. B segmentinden Yaris Cross Hybrid ile başlayan ürün gamımız, C-SUV modellerimiz Toyota C-HR Hybrid ve Corolla Cross Hybrid ile devam ediyor. D-SUV segmentinde ise RAV4 Hybrid’i sunarken şimdi de tamamen yeni nesil ile amiral gemisi SUV’umuz Land Cruiser Prado’yu Türkiye yollarına çıkarıyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında binek araç ürün gamımızda SUV satış oranımızın payı yüzde 46 oldu, önümüzdeki yıl ise güçlenen SUV ürün gamımızla bu oranı daha da arttırmayı hedefliyoruz. SUV’ların yükseldiği bir pazarda, Toyota olarak biz de bu trendi karşılayan modeller sunuyoruz. Böylece Toyota markası olarak ana modellerimizden biri olan Corolla’nın yanı sıra eksiksiz SUV ürün yelpazemiz ve daha da genişleyecek Toyota Professional hafif ticari araçlarımızla geniş bir müşteri portföyüne hitap ediyoruz” diye konuştu.