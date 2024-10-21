Yeni Land Cruiser Prado Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
Yeni Land Cruiser Prado Türkiye'de satışa çıktı. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin satış fiyatı...
Toyota, 70 yılı aşkın tarihe sahip Land Cruiser modelinin yeni neslini Türkiye’de satışa sundu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları...
HEDEF YIL SONUNA KADAR...
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Land Cruiser özel fanları olan, kendi kulüpleri olan bir model. Müşterilerimiz tarafından uzun zamandır yeni nesli bekleniyordu ve araç tanıtılmasından bu yana büyük ilgi uyandırdı. Bu modelin satışa sunulmasıyla bu ilginin daha da artacağını tahmin ediyoruz. İlk etapta yıl sonuna kadar en az 200 adet araçla bu ilgiyi karşılamaya çalışacağız. Önümüzdeki yıl ise bu yüksek talebe paralel olarak Yeni Land Cruiser Prado modelinde hedefimiz 1000 ve üzeri adetlere gitmek olacak. Bu modelin Toyota markasının mevcut kullanıcıları ve mevcut Land Cruiser sahiplerinin yanı sıra segmentinde birçok modelden müşteri alabileceğini görüyoruz” diye konuştu.
SUV TRENDİ GİDEREK ARTIYOR
Bozkurt, “Dünya ile paralel olarak SUV trendi ülkemizde de giderek artıyor. Toyota olarak biz de müşterilerimizin beklentilerine yanıt verecek geniş bir SUV ürün çeşitliliğine sahibiz. B segmentinden Yaris Cross Hybrid ile başlayan ürün gamımız, C-SUV modellerimiz Toyota C-HR Hybrid ve Corolla Cross Hybrid ile devam ediyor. D-SUV segmentinde ise RAV4 Hybrid’i sunarken şimdi de tamamen yeni nesil ile amiral gemisi SUV’umuz Land Cruiser Prado’yu Türkiye yollarına çıkarıyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında binek araç ürün gamımızda SUV satış oranımızın payı yüzde 46 oldu, önümüzdeki yıl ise güçlenen SUV ürün gamımızla bu oranı daha da arttırmayı hedefliyoruz. SUV’ların yükseldiği bir pazarda, Toyota olarak biz de bu trendi karşılayan modeller sunuyoruz. Böylece Toyota markası olarak ana modellerimizden biri olan Corolla’nın yanı sıra eksiksiz SUV ürün yelpazemiz ve daha da genişleyecek Toyota Professional hafif ticari araçlarımızla geniş bir müşteri portföyüne hitap ediyoruz” diye konuştu.
EN ÜST DONANIM SEVİYESİYLE GELDİ
Toyota, yeni Land Cruiser Prado modelini Türkiye’de en üst donanım seviyesiyle ve 7 koltuklu konfigürasyonla satışa sundu.