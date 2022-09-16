Yıllar sonra Türkiye pazarına dönüyor: İstanbul'da böyle görüntülendiler

Çin’in dünyada 80’den fazla ülkeye ulaşan global markası Chery ilk aşamada ACTECO serisi 1,6 lt’lik benzinli motorlarla donatılmış 3 SUV modelini Türkiye pazarına sunmayı planlıyor. Chery’nin yeni SUV araçları OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO, Türkiye'deki tanıtımlar öncesi İstanbul Anadolu yakasında görüntülendi.

SON ÇEYREKTE SATIŞA BAŞLANMASI HEDEFLENİYOR

Bu modellerden biri tamamen sportif coupe SUV modeli Omoda 5. Omoda’nın "Art in Motion" adı verilen akışkan hatlara sahip tasarımının da dünyada oldukça ilgi çektiği biliniyor. 5 koltuklu kompakt SUV modeli Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV modeli Tiggo 8 Pro ise Türkiye pazarına girecek diğer modeller olacak. Bu üç modelin satışlarına yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.

OMODA 5'in ön yüzü dikkat çekici. Araç "Tek parça yıldız-elmas ızgara", çerçevesiz bir ön yüze sahip ve her ızgara iç içe geçmiş ışık ve gölge duygusu oluşturan elmas kesimli metal öğelerle süslenmiş. Aracın yan tarafı, gençlere yönelik sınır ötesi stili benimsiyor. Gövde tasarımı yine gençlere hitap etmeyi hedefliyor ve aracın ileriye doğru bir momentumu yaratmasını sağlıyor.

TIGGO 7 PRO ise aile tasarımı yeni bir elmas ön ızgarayı benimsiyor. Geometrik matris elmas, ön ızgaranın derin ve parlak olduğunu vurguluyor.

TIGGO 8 PRO, Chery tarafından orta ve üst düzey sınıf için piyasaya sürülen lüks bir iş amiral gemisi ürünü olarak konumlanıyor. Yan bel tasarımında güçlü bir üç boyutlu algı hedeflenmiş.

'KAZAN KAZAN STRATEJİSİ'

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei daha önce yaptığı açıklamada, "Türkiye pazarına her zaman çok büyük önem veriyoruz. Son 20 yılda çok önemli tecrübeler edindik. Yeni Chery ürünlerimizin sadece kalitesini değil, aynı zamanda tasarımını ve işlevini de geliştirdiğimizi görebilirsiniz. Yeni Chery'nin marka imajı Türkiye'de 10 yıl önceki Chery'den tamamen farklı. Şimdi Chery'nin tekrar Türkiye'ye dönmesi için iyi bir zaman." demişti ve şu bilgileri paylaşmıştı:

Chery'nin İstanbul'da kendi genel müdürlüğünü kuracak.

Fiyat stratejisi elbette çok önemli ve ayrıca ürün stratejisi, ayrıca hizmet stratejisi için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Sadece kalitemizi değil, sadece işlevselliğimizi değil, tasarımımızı da geliştirmeye devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Bu yıl içerisinde Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5'i Türkiye'de piyasaya süreceğiz. Yılın geri kalan kısmında da elektrikli otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunacağız.

Chery'nin ürünlerinde tedarik sorunu bulunmuyor. Olgunlaşmış bir yapımız bulunuyor, pandemi döneminde diğer araba markalarının yaşadığı tedarik sorununu yaşamıyoruz. Zamanında araçlarımızı teslim edebiliyoruz.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM TESİSİ HEDEFLİYOR

Türkiye'ye neden dönüyoruz biliyor musunuz? Türkiye çok büyük bir otomotiv pazarı ayrıca Türkiye'de çok sayıda otomobil üreticisi var, birçok marka Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye önemli bir üretim merkezi. Türkiye, Avrupa ile Asya arasında yer alması nedeniyle en önemli pazarlarımızdan biri. Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde."