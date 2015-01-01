2015’in en iyi çıkış yapan erkek dizi oyuncusu Barış Arduç oldu. Listenin ikinci sırasında Tolga Sarıtaş, üçüncü sırasında da İlker Kaleli var.

Bu yılın en iyi çıkış yapan erkek dizi oyuncusu: Barış Arduç!

Kızlar Soruyor.com’un yaptığı ankette, katılımcılara "2015’in En İyi Çıkış Yapan Erkek Dizi Oyuncusu Kim?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre hem kadınların hem de erkeklerin büyük desteğini alan ünlü oyuncu Barış Arduç, 2015’in en iyi çıkış yapan erkek dizi oyuncusu seçildi.

Son dönemlerde yayın hayatına başlayan diziler, ekranlara birbirinden farklı birçok yetenek kazandırdı. Yapılan anketle 2015’in en iyi çıkış yapan erkek dizi oyuncusunu belirledi. Kullanıcılardan Barış Arduç, İlker Kaleli, Serhat Teoman, Can Yaman, Kaan Yıldırım ve Tolga Sarıtaş arasında seçim yapılması istendi. Yapılan oylamaya 4.763’ü kadın 2.484’ü erkek olmak üzere 7.247 kullanıcı katıldı. Kullanıcıların ilk tercihi %37 (2.148) oy oranıyla son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından Barış Arduç oldu. Barış Arduç’u %23 (1.390) oy oranı ile Tolga Sarıtaş takip etti. Oylamanın sonucunda kadın kullanıcıların oyları belirleyici olurken, erkeklere göre ikincilik İlker Kaleli’ye gitti.